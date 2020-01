سوشيال ميديا الرياضة: تياغو سيلفا يبعث برسالة لنجله.. وكريم بنزيما يسترجع ذكريات الجيل الذهبي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

تياغو سيلفا يبعث برسالة لنجله

نشر تياغو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لنجله، وبعث سيلفا برسالة إليه، قائلا: ”أنا أحبك كثيرا اشتقت إليك“.

بنزيما يسترجع ذكريات الجيل الذهبي

نشر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإٍسباني، صورة قديمة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أبرز أعضاء الجيل الذهبي للنادي الملكي وهم كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا، وعلق بنزيما قائلا: ”في يوم من الأيام“.

راكيتيتش من الطائرة: جاهزون للسوبر

نشر إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه في الفريق في الطائرة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، وأعلن اللاعب جاهزيته لمباراة السوبر، قائلا: ”السوبر الإسباني“.

قائد برشلونة يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسط البحر

نشر كارلوس بويول، قائد برشلونة السابق، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وسط البحر احتفالا بعيد ميلادها، وعلق بويول قائلا: ”اليوم أحيي ملكة بيتي، عيد ميلاد سعيد“.

مبابي سعيد بتواجده في فريق العام

نشر كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع جائزة توتي بعد تواجده في فريق العام للعبة فيفا، وعلق اللاعب قائلا: ”سعيد أن أكون في فريق توتي“.

أوزيل: تابعوا أهم أعمالي من خلال هذا الرابط

نشر مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي، رابط موقعه الجديد، وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”تحقق من موقعي الجديد وتابعني، سأبقيك على اطلاع دائم بكل أعمالي الخيرية ومشاريعي التجارية هناك“.

