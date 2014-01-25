صور.. بيكهام يعرض مجموعة جديدة من الملابس الداخلية

عرض النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مجموعة جديدة من الملابس الداخلية، في مهنة جديدة يضيفها إلى كرة القدم والتمثيل، إذ تألق نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق في عروض الأزياء خاصة في الملابس الداخلية ولا ينافسه فيها سوى عدد قليل من المشاهير.

وكان نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد و لوس أنجليس غالاكسي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أحدث حملة إعلانية لشركة H&M للملابس الداخلية ، وقد ظهر جسمه مغطى بعدة وشوم تغطي ذراعيه وكتفيه وجزء كبير من صدره.

ويعتبر النجم البالغ من العمر 38 عاما أحد أهم عارضي الملابس الداخلية في العالم رغم أنه اعتذر قبل نحو عام، لكنه مازال يحافظ على رشاقته.

وسوف يتم طرح هذه المجموعة من الملابس الداخلية التي تشمل أيضا السراويل الطويلة وذات الأكمام للبيع في 30 كانون الثاني/ يناير الحالي، عبر الإنترنت وكذلك في المتاجر المختلفة.