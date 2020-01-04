رسميا.. بايرن ميونخ يضم ألكسندر نوبل

أعلن نادي بايرن ميونخ، السبت، رسميا، تعاقده مع الألماني ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه.

وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي توصله لاتفاق مع نوبل على الانضمام لصفوفه مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح بايرن ميونخ، في بيانه أن الاتفاق بين الطرفين تم في الأيام الماضية، بعد إعلان شالكه رحيل حارسه فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينضم ألكسندر نوبل البالغ من العمر 23 عامًا إلى بايرن ميونخ بداية من يوليو/تموز المقبل، في صفقة انتقال حر، ليوقع على عقد لمدة 5 سنوات، حسبما ذكر بايرن ميونخ.

ولعب نوبل 17 مباراة مع شالكه، الموسم الحالي، استقبل فيها 20 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 5 مرات.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

أزمة مانويل نوير

ذكرت صحيفة ”سبورت بيلد“ أن اجتماعا بين حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، مع حارس بايرن ميونخ مانويل نوير بنهاية الدور الأول، طلب فيه حميديتش من الحارس الدولي الألماني الاستعداد لمنح نوبل فرصة الظهور في 15 مباراة على الأقل مع الفريق البافاري، الموسم المقبل؛ إلا أن نوير رفض ذلك، مبديًا رغبته في المشاركة في جميع المباريات بما في ذلك المباريات الودية.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن ألكسندر نوبل حارس شالكه يريد المشاركة في كافة المباريات مع بايرن ميونخ، ولا يرغب في الجلوس بديلًا لنوير، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأوضحت ”سبورت بيلد“ إلى أن نوبل، البالغ من العمر 23 عامًا مقتنع بأنه إذا استطاع أن يكون الحارس الإسباني لبايرن ميونخ، فإنه سيضمن اللعب أساسيًا أيضًا في منتخب ألمانيا

يشار إلى أن مانويل نوير، الحارس الحالي لبايرن ميونخ، انضم إلى النادي البافاري من شالكة أيضا، علما أن عقد نوير ينتهي صيف 2021.