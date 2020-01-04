تعيين الهولندي فان برونكهورست مدربًا لغوانغتشو الصيني

أعلن غوانغتشو آر اند إف المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم عن تعيين ”جيوفاني فان برونكهورست“ مدربًا جديدًا، اليوم السبت.

وسيحل مدرب فينوورد، وظهير برشلونة وآرسنال، ومنتخب هولندا السابق، بدلًا من دراغان ستويكوفيتش الذي ترك النادي بالتراضي، أمس الجمعة.

وغادر فان برونكهورست منصبه في فينوورد بنهاية الموسم الماضي بعد أن قاده إلى التتويج بلقب الدوري الهولندي في 2017.

وسيكون المدرب البالغ من العمر 44 عامًا مكلفًا بإعادة غوانغتشو إلى مراكز المقدمة في الدوري الصيني بعد موسمين محبطين تحت قيادة ستويكوفيتش.

وكان ”غوانغتشو آر أند إف“ ضمن المراكز الـ6 الأولى في الدوري في أول موسمين مع المدرب الصربي، لكنه تعثر في آخر موسمين وتراجع للمركزين العاشر والاثني عشر.