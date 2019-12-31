رايان كريستي لاعب سيلتيك الأسكتلندي يواجه‭ ‬عقوبة إيقاف بسبب فعل خادش (فيديو)

يواجه رايان كريستي لاعب وسط سيلتيك الأسكتلندي عقوبة إيقاف محتملة لمباراتين بعد مزاعم عن محاولة إمساك الكولومبي ألفريدو موريلوس مهاجم الغريم رينجرز من عضوه التناسلي خلال مواجهة بين الفريقين الأحد الماضي في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الاتحاد الأسكتلندي للعبة إجراءات سريعة بعد شكوى ضد اللاعب الدولي بسبب تلك المخالفة المزعومة التي تستوجب إشهار بطاقة حمراء لكن الحكم لم يشاهد الواقعة.

وتلقى كريستي بالفعل إنذارا قبل تلك الواقعة. وأظهرت إعادة تلفزيونية كريستي وهو يمسك على ما يبدو موريلوس من أعلى الفخذ.

وستعقد جلسة استماع للاعب في السادس من يناير المقبل.

وأعرب سيلتيك متصدر الدوري الأسكتلندي، والذي خسر المباراة 2-1 وأهدر كريستي ركلة جزاء في الشوط الأول، عن دهشته من الاتهام وأكد أنه سيدافع عن لاعبه ”بقوة“.

وأفادت تقارير إعلامية أن كريستي خضع لجراحة في الفخذ بعد المباراة بسبب كرة مشتركة أخرى مع موريلوس.

وطرد موريلوس بعد تلقيه الإنذار الثاني بسبب ادعاء السقوط في منطقة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال رينجرز إن اللاعب الكولومبي، الذي وجه إشارة إلى جمهور سيلتيك عقب طرده، تعرض لإساءة عنصرية.