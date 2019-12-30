عناوين الصحف الرياضية: ”مبابي نعم.. نيمار لا“.. وكريستيانو رونالدو ”ملك العالم“.. وبنزيما وهدف التجديد (صور)

شكل حفل جوائز ”غلوب سوكر“ في دبي، والذي شهد تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو بلاعب العام، ونتائج الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز ليفربول ومانشستر سيتي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

واهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية وتمديد عقد الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد وعودة برشلونة للتدريبات بعد العطلة وأخبار التعاقدات وفوز الأندية المغربية في دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حارس ريال مدريد الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أجرت حوارا معه قال فيه: ”هذا ريال مدريد نريد أن نفوز بكل شيء“.

كما تحدثت عن جواو فيليكس الدولي البرتغالي الشاب نجم أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيليكس أفضل لاعب شاب في العالم“.

كما اهتمت بتعاقدات أتلتيكو مدريد لتعزيز هجومه، حيث أصبح الإسباني باكو ألكاسير، لاعب بروسيا دورتموند، مرشحا قويا للالتحاق بالفريق الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على كلاسيكو كرة السلة، الذي شهد فوز برشلونة على ريال مدريد وكتبت: ”برشلونة يقع في الحب“.

كما تحدثت عن الفرنسي تيري هنري، نجم برشلونة السابق، وكتبت: ”مثل هنري“.

الصحيفة اهتمت بعودة برشلونة للتدريبات، وكتبت: ”برشلونة العودة للعمل“.

كما اهتمت الصحيفة ببداية روبيرت مورينو برفقة موناكو وتقديم أبيلاردو كمدرب جديد لإسبانيول.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اختيارات أنصار برشلونة في التعاقدات المقبلة، وكتبت: ”كيليان مبابي نعم، نيمار لا“.

كما تحدثت عن كلاسيكو كرة السلة، الذي شهد فوز برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”احتفال“.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”فوز الريدز 1-0 على وولفرهامبتون ومانشستر سيتي 2-0 على شيفيلد“.

واهتمت الصحيفة -أيضا- بتقديم إسبانيول لمدربه الجديد أبيلاردو.

آس

ركزت الصحيفة على مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”بنزيما: الهدف تمديد العقد“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو كرة السلة وفوز صغار ريال مدريد لكرة القدم بدوري ”ليغا بروميس“، الذي أقيم في أبوظبي الإماراتية.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، بجائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل لاعب واعد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق موناكو الفرنسي، الذي عين مدربا جديدا هو الإسباني روبيرت مورينو، وبدأ عمله رسميا في الفريق، وكتبت: ”عهد مورينو قد بدأ“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب العام في جوائز ”غلوب سوكر“، وكتبت: ”ملك العالم“.

كما تحدثت عن خطف بروسيا دورتموند للنجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند والشائعات المرتبطة بسعره الجديد، وكتبت: ”هالاند 125 مليون يورو“.

الكورييري

تحدثت الصحيفة عن صفقة بيع نادي روما، قائلة: ”فريدكين يحرر روما“، صفقة قيمتها 800 مليون يورو.. ملياردير تكساس مستعد لشراء غالبية الأسهم.. الإعلان الرسمي اليوم.

-أرقام قياسية في شراء نادِ إيطالي ولكن الكلمة الأخيرة تذهب إلى الفريق القانوني “ العناية واجبة.. ثم توقيع العقود“.

– وداعاً يوفنتوس: ”هالاند يذهب إلى بروسيا دورتموند“، اختار المهاجم النرويجي الدوري الألماني.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الجمعية العمومية لفريق الأهلي السعودي، وكتبت: ”عمومية الأهلي تواجه الإدارة“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر: ”مادو انتظار“، وعن الاتحاد: ”الاتحاد يضم ليوناردو“، وعن التعاون: ”إقالة باولو بمليون“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على شخصية السنة الرياضية في الإمارات، حسب استفاء قامت به وكتبت: ”سلطان بن حمدان شخصية 2019 الرياضية“.

وتحدثت الصحيفة عن جوائز ”غلوب سوكر“، وكتبت: ”رونالدو يتوج بجائزة لاعب العالم“.

كما اهتمت بنصف نهائي كأس الخليج العربي، وكتبت: ”تأجيل نصف نهائي كأس الخليج العربي بـ24 ساعة“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على فوز الرجاء والوداد في دوري أبطال أفريقيا، وكتبت: ”روح الأبطال“.

كما توجت الصحيفة أفضل رياضي في السنة، وكتبت: ”سفيان البقالي رياضي العام وزياش أفضل محترف وحكيمي أفضل لاعب واعد“.

كما اهتمت بالمحترفين المغاربيين، وكتبت: ”ياجور وحذراف يتعرضان لهجوم عنيف“.

الصحافة البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر في الدوري الإنجليزي بسبب تقنية حكم الفيديو، وخصوصا بعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، وعنونت: ”سخيف.. تقنية الفيديو لا تعمل بشكل جيد“.

ستار

ركزت الصحيفة على فوز نادي ليفربول على وولفرهامبتون، وعنونت: ”ذهب بعيدا عن الأنظار“، يورغن كلوب لا يتفق، ولكن حتى حكام تقنية الفيديو يفضلون ليفربول.