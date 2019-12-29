غلاسكو رينجرز يصعق سلتيك ويشعل الصراع على لقب الدوري الإسكتلندي (فيديو)

واصل غلاسكو رينجرز انطلاقته الرائعة في الدوري الإسكتلندي للموسم الحالي، بعدما حقق فوزا ثمينا على منافسه التقليدي سلتيك، بنتيجة 2/1، لحساب المرحلة الـ21، اليوم الأحد.

وانتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل 1/1، حيث كان رينجرز البادئ بهز الشباك عبر رايان كينت في الدقيقة 36، من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، في حين أدرك أودسون إدوارد لسلتيك في الدقيقة 42، بتسديدة من خارج المنطقة، بعدما اصطدمت بأحد اللاعبين.

وفي الشوط الثاني، سجل نيكولا كاتيتش هدف الفوز لرينجرز في الدقيقة 56، بضربة رأسة.

وطرد حكم المباراة اللاعب الكولومبي ألفريدو موريلوس من رينجرز في الدقيقة الأخيرة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأوقف رينجرز سلسلة انتصارات سلتيك المتتالية التي استمرت 11 مباراة، وألحق به الهزيمة الثانية فقط في الموسم الحالي، وثأر لهزيمته أمام نفس الفريق في المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع الفوز رصيد غلاسكو رينجرز إلى 50 نقطة في المركز الثاني، حيث قلص الفارق مع سلتيك المتصدر إلى نقطتين فقط.

يشار إلى أن سلتيك حقق لقب الدوري الإسكتلندي في آخر 8 مواسم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي بعد فوز رينجرز على سلتيك: