صور.. باتو "يصطاد" مليارديرة لبنانية لسد فراغ باربرا

أنهت باربرا بيرلسكوني علاقتها بأليكساندر باتو منذ عدة أشهر حينما كشفت عن علاقة جديدة تجمعها بمحام يعمل في إحدى شركات والدها سيليفر بيرلسكوني مالك نادي ميلان.

وتحدث تقارير صحفية برازيلية مؤخرا عن علاقة جديدة تجمع باتو بفتاة برازيلية من أصول لبنانية تدعى صوفيا ماتار إبنة ملياردير برازيلي كبير، وأكدت صوفيا علاقتها بألكسندر باتو نجم هجوم نادي كورينثيانز البرازيلي بعدما نشرت صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

العلاقة الجديدة حامت حولها الشبهات خاصة أن تقارير صحفية قالت أن باتو عرف الفتاة لأنها تمتلك مالا وفيرا، وأن قلبه مازال محطما بعدما فعلته به باربرا بيرلسكوني.

يذكر أن باتو لديه عرض جاد من آرسنال الانجليزي للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مما قد يدفعه لمغادرة البرازيل والعودة لأوروبا.