توفيت في حادث طائرة.. من هي المذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد؟

نهاية مأساوية تعرضت لها الصحفية والمذيعة الأمريكية الشهيرة كارلي ماكورد، التي لقيت مصرعها عن عمر ناهز الثلاثين عاما، في حادث تحطم طائرة مروحية صغيرة في ولاية لويزيانا الأمريكية، أمس السبت.

وكانت كارلي ماكورد في طريقها إلى أتلانتا، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بين لويزيانا وأوكلاهوما، في الدور قبل النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للجامعات، إلا أن القدر لم يمهلها ولقيت مصرعها في حادث الطائرة، بحسب ما ذكرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

ولقيت كارلي ماكورد مصرعها في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين كانوا على متن الرحلة، في حين نجا راكب واحد فقط من الموت، بعد أن اضطر قائد الطائرة لمحاولة الهبوط الاضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة تحطمت خلال الهبوط الاضطراري في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بولاية لويزيانا.

وهيمن الحزن الشديد على أجواء مباراة جامعتي لويزيانا وأوكلاهوما نتيجة مصرع كارلي ماكورد، خاصة أن Steven Ensminger أحد مدربي فريق لويزيانا هو في نفس الوقت والد زوج المذيعة الراحلة.

وحاول Ensminger السيطرة على مشاعره قبل بداية المباراة، إلا أن الدموع انهالت من عينيه كثيرا، ما دفع لاعبي لويزيانا للتوجه إليه ومواساته على الرحيل المأساوي لزوجة ابنه.

وعملت كارلي ماكورد للعديد من شبكات التليفزيون الأمريكية الشهيرة، وعلى رأسها شبكة ESPN، ومحطة تليفزيون نيوأورليانز WDSU، والتي قال مديرها العام، جويل فيلميناي في بيان: ”نشعر بصدمة مروعة نتيجة وفاة كارلي ماكورد، التي كانت عضوا موهوبا ورائعا في فريق العمل بالقناة“.

وأضاف: ”لقد كانت كارلي ماكورد صحفية استثنائية، في طل شغفها بالصحافة الرياضية وخلفيتها المعلوماتية الرائعة عن الرياضة في لويزيانا منذ دراستها الجامعية إلى عملها الاحترافي كمذيعة. نحن نقدّر عملها الرائع معنا، ونتقدم بخالص العزاء إلى أسرتها“.

ولدت كارلي ماكورد في Baton Rouge بولاية لويزيانا، ودرست في جامعة ولاية نورثويسترن، قبل أن تبدأ رحلتها الاحترافية كصحفية ومذيعة في the Cleveland Browns، ثم إذاعة CBS Radio Cleveland.

وأشارت ”واشنطن بوست“ في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن كارلي ماكورد عملت بعد ذلك مذيعة راديو لصالح Guaranty Media لمدة 3 سنوات، قبل أن تقرر التحول إلى العمل التليفزيوني بشكل دائم.

وأكدت أن كارلي ماكورد لم تكتف قط بعملها كمذيعة رياضية، ولكنها ساهمت في الترويج الإعلاني لعدد من المنتجات، إضافة إلى إلقاء محاضرات في المدارس والجامعات، وفعاليات جمع التبرعات.

وكارلي ولدت في 24 يوليو 1989 بمدينة لويزيانا، وبعد تخرجها من مدرسة القديس ميخائيل، حصلت على شهادتها الجامعية في الصحافة الإذاعية من جامعة ولاية لويزيانا في عام 2013، وواصلت دراستها في أكاديمية يورك للأفلام وجامعة ولاية نورث وسترن، وفقا لصفحة LinkedIn الخاصة بها.

وتظهر صفحتها على ”تويتر“ أن لديها شغفا كبيرا بعالم كرة القدم، رغم أنها بدأت عملها في التلفاز والأخبار الصباحية في كليفلاند بولاية أوهايو.. قبل أن تغادرها لتصبح مراسلة تلفزيونية رياضية بدوام كامل.

وكانت كارلي مراسلة رياضية في العديد من المحطات الرياضية في لويزيانا، إذ ظهرت على قنوات ESPN 3 وWDSU-TV وCox Sports Television.