عناوين الصحف الرياضية: كلوب المفضل لتدريب برشلونة.. و“ريال مدريد زعيم العالم“.. و“إبرا سيغير الميلان“ (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات وتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمة برشلونة مع لاعبه أرثور فيدال، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالدوري الإماراتي، وتصدر شباب الأهلي دبي والدوري السعودي وفوز النصر، وتعيين مدرب منتخب إسبانيا السابق روبيرت مورينو مدربا جديدا لموناكو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الألماني توني كروس، نجم وسط ميدان ريال مدريد، وكتبت: ”الأسرار الـ1000 لتوني كروس“.

كما تحدثت عن تعيين مدرب المنتخب الإسباني السابق روبيرت مورينو مدربا جديدا لموناكو الفرنسي.

سبورت

ركزت الصحيفة على التشيلي أرثور فيدال، لاعب وسط برشلونة، وتقديمه شكوى ضد الفريق مطالبا بحوافز مالية سابقة، وكتبت: ”أزمة فيدال“.

كما تحدثت عن النجم البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار سيضغط من أجل العودة لبرشلونة“.

الصحيفة تحدثت عن إعارة كارليس ألينا من برشلونة لريال بيتيس، وتعيين مدرب منتخب إسبانيا السابق روبيرت مورينو مدربا لفريق موناكو.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، الذي تفضله جماهير برشلونة لتدريب فريقها وكتبت: ”كلوب المفضل“.

كما تحدثت عن إعارة برشلونة لنجمه الشاب كارليس ألينا لريال بيتيس، ورد إدارة الفريق على شكوى لاعبها التشيلي أرثور فيدال بشأن مستحقات مالية كحوافز من الموسم الماضي.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وتفوقه في مواقع التواصل الاجتماعي على كل فرق العالم، وكتبت: ”ريال مدريد زعيم العالم“.

كما تحدثت عن تعيين الإسباني روبيرت مورينو المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، مديرا فنيا لفريق موناكو الفرنسي.

الصحيفة اهتمت بتصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بشأن موعد اعتزاله كرة القدم.

الصحف البريطانية

دايلي سبورت

ركزت الصحيفة على إقالة التشيلي مانويل بيليغريني من تدريب وست هام يونايتد بعد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أمام ليستر سيتي، وكتبت: ”وست هام يقيل مدربه بيليغريني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقالة موناكو مدرب الفريق البرتغالي ليوناردو غارديم وتعيين الإسباني روبيرت مورينو، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، خلفا له، وكتبت: ”ليوناردو غارديم: موناكو صفت حسابه“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، وكتبت: ”نصر لا يهزم والليث يزأر“.

كما تحدثت عن الأهلي السعودي، وكتبت: ”اختبار يحدد مصير معتز“.

واهتمت الصحيفة بالملف الدولي، وكتبت: ”أزمة بين فيدال وبرشلونة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على نتائج دوري الخليج العربي الإماراتي واعتلاء شباب الأهلي دبي الصدارة، وكتبت: ”الفرسان ينتزع الصدارة.. الكلاسيكو بنفسجي“.

كما اهتمت بمؤتمر دبي الدولي وكتبت: ”مؤتمر دبي الدولي يرسم خريطة الطريق لمستقبل الكرة العالمية“.

كما تحدثت عن الاحتفال في دبي بالهلال السعودي بطل آسيا، وكتبت: ”الشلهوب: الأبطال والمونديال ليسا نهاية المطاف“.

الكرة الإيطالية

توتوسبورت

تحدثت الصحيفة عن صفقة انضمام السويدي إبراهيموفيتش للميلان، قائلة: ”إبرا سيغير الميلان“.

– كابيلو يضمن زلاتان: ”الفريق يحتاج بشدة إلى شخص لديه كاريزما.. العمر ليس له صلة“.

كما تطرقت لمقارنة رقمية تؤكد تفوق يوفنتوس ماليا على دوري كرة السلة الأمريكي، موضحة: ”يوفنتوس يتفوق على NBA“.. تأثير رونالدو: رواتب أعلى من لاعبي السلة في أمريكا.. بالنظر إلى جميع الرياضات الاحترافية يحتل النادي المركز الثالث في العالم من حيث فاتورة الأجور العالية: فقط ريال مدريد وبرشلونة في المقدمة.

كما ألقت الضوء على تصريحات النجم البرتغاي كريستيانو رونالدو، والذي قال: ”سأتوقف في سن 50 عاما ثم سأكون ممثلا“.

الكورييري

تطرقت الصحيفة للحديث عن سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وعنونت: ”ضربات الأسكوديتو“، معركة يوفنتوس- إنتر في سوق الانتقالات أيضا.

الصعوبات التي يواجهها ساري وإقصاء كونتي من دوري الأبطال تثير مفاوضات يناير.. باريديس وفيدال التحركات الأولى، لكن بالنسبة لماروتا هناك دارميان وكولوسيفسكي، بينما باراتيشي يتابع مونيير ويسعى لإغلاق صفقة هالاند.