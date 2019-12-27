روسيا تعترض على عقوبة الإيقاف في خطاب للوادا

قالت وكالة الاعلام الروسية (ريا) اليوم الجمعة إن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات أرسلت خطابا إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) عبرت فيه بشكل رسمي عن اعتراضها على قرار إيقاف الرياضيين الروس في المسابقات الكبرى.

وذكرت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات هذا الشهر أنها ستطعن على عقوبة الإيقاف لـ4 سنوات، والتي تحرم روسيا من المنافسة تحت علمها في الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال متحدث باسم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إن الوادا حظرت، قبل أيام، مشاركة روسيا في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات لـ4 سنوات بسبب التلاعب في نتائج اختبارات منشطات.

وأصدرت اللجنة التنفيذية في الوادا قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة، وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.

وأضاف المتحدث أن قرار اللجنة التنفيذية في الوادا بمعاقبة روسيا تم اتخاذه بالإجماع.

وقالت الوادا إن المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم لا يستطيع المشاركة في كأس العالم 2022 تحت العلم الروسي بسبب العقوبات.

وقال جوناثان تايلور رئيس لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوادا في مؤتمر صحفي: ”إذا تأهلوا (لكأس العالم) لن يستطيع أي منتخب يمثل روسيا المشاركة. لكن لو تمت الاستعانة بآلية معينة فإنه يمكنهم طلب المشاركة كلاعبين مستقلين“.

وقال تايلور إن الاتحاد الدولي (الفيفا) يملك خيار تطبيق هذه الآلية وهو ما سيسمح للرياضيين الروس الشرفاء بتقديم طلب للمشاركة كمستقلين.

وتابع ”سيكون الأمر متروكا للفيفا، لكن يجب أن يفعل ذلك بالتعاون مع الوادا، لكن لن يكون هناك أي علم كما لن يتم عزف النشيد الوطني“.

وأبلغ متحدث باسم الاتحاد الدولي (الفيفا) رويترز أن المنظمة الدولية طلبت إيضاحات من الوادا بشأن قرارها المتعلق بالمنتخبات الوطنية الروسية لكرة القدم.