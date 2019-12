شاهد.. هدف مذهل يمنح مونتيري الأفضلية في نهائي الدوري المكسيكي (فيديو)

أحرز روجليو فونيس موري هدفا مذهلا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح مونتيري الفوز 2/1 على أمريكا في ذهاب نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وتقدم الفريق الضيف، قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عندما حول المدافع كارلوس رودريغيز كرة بالخطأ في مرماه.

لكن الأمر لم يستمر سوى للحظات إذ سدد ستيفان ميدينا كرة في شباك الحارس جويرمو أوتشوا.

وطُرد سيباستيان كوردوفا لاعب أمريكا؛ بسبب تدخل عنيف في بداية الشوط الثاني، واستغل مونتيري النقص العددي عندما سدد فونيس موري ركلة خلفية في المرمى.

ويستضيف أمريكا، الذي نال اللقب في ديسمبر كانون الأول الماضي، مباراة الإياب في مكسيكو سيتي بعد غد الأحد.

GOAL! Rogelio Funes Mori with the bicycle kick to give Monterrey a 2-1 lead#Rayados | #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/1oGqtHxykz

