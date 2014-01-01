صور.. كيف احتفل بيل ورونالدو وميسي برأس السنة

غاريث بيل أغلى لاعب في العالم ونجم ريال مدريد احتفل بشكل صاخب مع أصدقائه، ونشر صورته بصحبة أصدقائه على موقع "إنستغرام"، أما زميله في الفريق الملكي النجم كريستيانو رونالدو فنشر صورة بصحبته صديقته الروسية الحسناء إيرينا شايك مع "سانتا كلوز".

وجاء احتفال رونالدو بعام استثنائي بالنسبة له سجل خلاله 69 هدفاً في 59 مباراة، ما قد يمنحه جائزة أفضل لاعب في 2013.

أما غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فكان احتفاله أكثر وقاراً، فنشر صورة له مع صديقته أنطونيلا وهما يحتسيان كوباً من الشامبانيا مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء.