عناوين الصحف الرياضية: ”سنة جديدة وريال مدريد جديد“.. و“بوكسينغ داي فاخر“.. والعالم ينتظر عودة الروسونيري (صور)

شكل حصاد 2019 وتطلعات 2020 للأندية الكبرى في إسبانيا و“البوكسينغ داي“ في إنجلترا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية ومنافسات كأس رئيس الدولة الإماراتي وكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي وأخبار انتقالات الأندية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد الذي هنأ جماهيره بأعياد الميلاد والسنة الجديدة وكتبت: ”سنة جديدة وريال مدريد جديد“.

كما أجرت حوارا مع الحارس الإسباني دييغو لوبيز، حارس إسبانيول الحالي والسابق لريال مدريد وميلان.

سبورت

ركزت الصحيفة على عام 2020 بالنسبة لبرشلونة وتطلعات الفريق في سوق الانتقالات والألقاب، وكتبت: ”قمة 2020“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال متصدر تصنيف لاعبي التنس في العالم وأجرت معه حوارا هنأ من خلاله عشاقه بالسنة الجديدة.

كما اهتمت بتصريح فرانكي دي يونغ، لاعب برشلونة، بشأن زميله السابق دي ليخت وكتبت: ”دي يونغ: دي ليخت بإمكانه القدوم في وقت قصير“.

كما اهتمت بتصريحات إرنستو فالفيردي عن سنة 2019 لبرشلونة وتطلعاته للسنة الجديدة.

الصحيفة اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”بوكسينغ داي فاخر: المتصدر ليفربول يرحل لمواجهة الوصيف ليستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، والتي ستجمع لوس أنجلوس و لوس أنجلوس كليبرز.

كما أجرت حوارا مع مدرب نانت الفرنسي كريستيان غوركوف بعد تألق فريقه في الدوري الفرنسي، وقال: ”لم نكن نعرف إلى أين نذهب“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل النصر لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب ضمك، وكتبت: ”الشهري يحيي النصر“.

كما تحدثت عن الاتحاد السعودي، وكتبت: ”الاتحاد يلزم الأجانب بالجزائي“، وعن الأهلي كتبت: ”بوقا ترعى الأهلي بـ3 ملايين“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة الإماراتي، وكتبت: ”شباب الأهلي والجزيرة والوصل واتحاد كلباء تكمل ربع نهائي الكأس، فخر أبوظبي آخر سعادة“.

كما تحدثت عن السوبر المصري، وكتبت: ”السوبر المصري في أبوظبي فبراير المقبل“.

الصحيفة اهتمت بلايبزيغ الألماني، وكتبت: ”لايبزيغ 10 سنوات من الميلاد لبطل الشتاء في دوري البايرن“.

وعن ميلان كتبت: ”العالم ينتظر عودة الروسونيري“.