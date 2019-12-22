بايرن ميونخ ينجز صفقة جديدة

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، حسم صفقته الأولى للموسم المقبل 2020/2021.

وبحسب صحيفة ”بيلد“، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكة، للانتقال إلى النادي البافاري، في صفقة مجانية الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن حارس شالكة سيوقع على عقد مدته 5 سنوات، وسينضم إلى بايرن ميونخ فور نهاية عقده مع ناديه صيف العام المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أعلن شالكة في وقت سابق رحيل حارسه نوبل، البالغ من العمر 23 عاما، فور نهاية الموسم الحالي؛ لعدم رغبته في تجديد عقده.

وتعاقد بايرن ميونخ مع ليون غوريتسكا بذات الطريقة بعد انتهاء تعاقده مع شالكة صيف العام 2018.

يشار إلى أن العملاق مانويل نوير، الحارس الحالي لبايرن ميونخ، انضم إلى النادي البافاري من شالكة أيضا.

وأعلن بايرن ميونخ، اليوم الأحد، أن مدربه المؤقت هانز فليك سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.