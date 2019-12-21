بايرن ميونخ يهزم فولفسبورغ بهدفين متأخرين ولايبزغ ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الألماني

أحرز يوشوا زيركزي وسيرج غنابري هدفين متأخرين ليفوز بايرن ميونخ 2-صفر على ضيفه فولفسبورغ قبل انطلاق العطلة الشتوية فيما انفرد رازن بال شبورت لايبزغ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد انتفاضته ضد أوغسبورغ.

وهزّ الهولندي الشاب زيركزي، الذي أحرز هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 3-1 على فرايبورغ منتصف الأسبوع الماضي، الشباك بعد ثلاث دقائق من مشاركته كبديل وضاعف جنابري من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 89 لينفرد بايرن بالمركز الثالث وله 33 نقطة.

وقلب لايبزغ تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليتصدر البطولة.

واحتاج لايبزغ إلى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كونراد لايمر وباتريك شيك ويوسف بولسن ليرفع رصيده إلى 37 نقطة وينفرد بالقمة متقدما بثلاث نقاط على بروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل ضيفا على هيرتا برلين في وقت لاحق من اليوم.