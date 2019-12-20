العروض تنهال على ”فيفا“ للحصول على حقوق كأس العالم للأندية الموسعة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه تلقى 9 عروض للحصول على الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم للأندية الموسعة والتي ستشمل 24 فريقًا.

وستقام النسخة الأولى من البطولة في نظامها الجديد في الصين العام 2021.

وأبلغ غياني إنفانتينو رئيس الفيفا الصحفيين في الدوحة اليوم الجمعة ”حتى يوم أمس تلقينا 9 عروض وهذا أكثر مما توقعت ويظهر حجم الاهتمام التجاري الهائل“.

وتسمح الحقوق للشركات بضمان الرعاية والإعلان والبث التلفزيوني واتفاقات إعلامية بالنيابة عن الفيفا.

وتختتم النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 7 أندية غدًا السبت حيث يلتقي ليفربول بطل أوروبا مع فلامنغو البرازيلي في النهائي.

ولم تحظ كأس العالم للأندية باهتمام كبير في أوروبا لكن إنفانتينو يتوقع أن يجذب النظام الجديد اهتمامًا جماهيريًا وتجاريًا أكبر.

وأضاف ”اتخذنا قرارًا كبيرًا ومهمًا وستصبح كأس العالم للأندية أفضل مسابقة على مستوى الأندية في العالم“.

لكن خطة 2021 واجهت معارضة من أندية أوروبية بداعي عدم وجود متسع من الوقت بجدول المباريات الدولية.

وستقام البطولة في نفس فترة كأس الأمم الأفريقية مما يزيد فرص الخلافات حول مشاركة لاعبين أفارقة.

وطالب يورغن كلوب مدرب ليفربول هذا الأسبوع السلطات الرياضية بالنظر إلى الجدول العام للمباريات قائلًا: ”لا يمكن إضافة بطولات. هذا لا يصلح“.

وقال إنفانتينو، الذي أشار إلى إلغاء كأس القارات للمنتخبات، إنه يتفق مع كلوب في ضرورة النظر إلى جدول المسابقات العالمي.

وتابع ”أعتقد أن كلوب على حق وهناك تعاطف من كل الأشخاص الذين أتحدث معهم، لكن كيف سيكون الحل؟ هذا يختلف بناء على من سنتناقش معهم ودورنا في الفيفا رعاية هذه المناقشات“.

وأوضح أن البطولة الجديدة تمثل ردًا منطقيًا على توسع اللعبة دوليًا ورغبة الأندية في التحول إلى علامات تجارية عالميًا.

وواصل ”يوجد الآن 10 أو 12 ناديًا (من العلامات التجارية عالميًا) وكلها تقريبًا في أوروبا، وإذا أردنا تطوير كرة القدم في العالم نحتاج إلى 50 ناديًا يرتبط بها الجمهور حول العالم“.

وأردف ”يجب أن نفكر في المنصات التي تتيح هذه الفرص، كأس العالم للأندية الجديدة تسير في هذا الاتجاه بالتأكيد“.