روسيا تطعن ضد قرار إيقافها 4 سنوات وبوتين يعلق على العقوبة

ذكرت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء نقلًا عن الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات اليوم الخميس إنها ستطعن ضد عقوبات تحرم البلاد من المنافسات تحت رايتها في المنافسات الدولية الرياضية الكبرى لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وقالت ”تاس“ إن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تعارض عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) التي تحظر قميص البلاد والنشيد الوطني في البطولات الدولية مثل: دورة الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم.

وأضافت الوكالة، أنها ستطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن منع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بلاده من المشاركات الرياضية الدولية لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات لم يكن له ما يبرره.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر صحفي سنوي، أن الإيقاف يجب أن يكون على أساس فردي وليس جماعيًّا وأن القرار كان سياسيًّا وليس عادلًا.