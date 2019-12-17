البرازيل تستهل تصفيات كأس العالم 2022 أمام بوليفيا والأرجنتين تصطدم بالإكوادور

جرت اليوم الثلاثاء في أسينسيون عاصمة باراغواي قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتشارك عشرة منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا وفنزويلا وتشيلي وباراغواي وبوليفيا وبيرو والإكوادور.

وفي الجولة الأولى من التصفيات تلتقي البرازيل مع بوليفيا والأرجنتين مع الإكوادور وأوروغواي مع تشيلي وكولومبيا مع فنزويلا وباراغواي مع بيرو.

وتتنافس المنتخبات العشرة على أربع بطاقات للتأهل إلى المونديال في الوقت الذي يشارك فيه صاحب المركز الخامس في ملحق فاصل.

وتلتقي كل المنتخبات العشرة مع بعضها البعض في مواجهتي ذهاب وإياب.

تقام منافسات التصفيات في أمريكا الجنوبية بين جميع الفرق من دوري من دورين ذهاب وإياب حيث تنطلق التصفيات في مارس 2020 وتنتهي في نوفمبر 2021.