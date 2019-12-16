”فيفا“ يلجأ للقضاء لاسترداد مليوني فرنك سويسري من بلاتر وبلاتيني

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، دعاوى أمام محاكم سويسرية بهدف استرداد مليوني فرنك سويسري (2.01 مليون دولار) قال إن رئيسه السابق جوزيف ”سيب“ بلاتر دفعها بطريقة مخالفة للنجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: ”أقام الفيفا اليوم دعاوى أمام المحاكم السويسرية المعنية ضد رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه السابق ميشيل بلاتيني من أجل استرداد مبلغ مليوني فرنك دُفع للسيد بلاتيني دون مبرر في فبراير 2011“.

وأضاف البيان أنه ”من الواجب السعي لاسترداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير مشروع إلى آخر“.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بلاتر أو بلاتيني اللذين خضعا لعقوبة إيقاف في 2016 بسبب هذه المدفوعات.