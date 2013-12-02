5 حراس يتنافسون على لقب الأفضل في العالم

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الحراس الخمسة الذين سيتنافسون على لقب أحسن حارس في العالم، وهي أولى الاختيارات التي يعلنها حيث يتلوها أحسن المدافعين ثم لاعبي الوسط ثم المهاجمين، قبل أن يعلن يوم 9 ديسمبر/كانون الأول عن الثلاثي الذي سيتنافس على الكرة الذهبية كأحسن لاعب في السنة.

وضمت القائمة حارسي قطبي اسبانيا إيكر كاسياس من ريال مدريد وفيكتور فالديز من برشلونة، كما ضمت حارس بايرن ميونيخ الألماني "بطل أوروبا" مانويل نونير وحارس تشيلسي التشيكي بتير تشيك وحارس يوفنتوس الإيطالي جيجي بوفون.

وفاز كاسياس باللقب في الخمس سنوات الأخيرة، وتوج قبله بوفون باللقب 4 مرات، و بيتر تشيك مرة واحدة ليكون الثلاثي سيطر على الجائزة في العشر سنوات الأخيرة.

ويبقى الألماني مانويل نونير حارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني المرشح الأبرز للفوز باللقب سنة 2013 لكون الوحيد الذي دخل لائحة 23 لاعب المرشحين للكرة الذهبية.