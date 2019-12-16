أيندهوفن الهولندي يقيل المدرب مارك فان بومل

قال نادي أيندهوفن المنافس في دوري الأضواء الهولندي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين، إنه استغنى عن خدمات المدرب مارك فان بومل بسبب ”النتائج المخيبة أخيرًا“.

وخسر أيندهوفن 3-1 أمام غريمه فينوورد في الدوري يوم الأحد ليتراجع للمركز الرابع في الترتيب برصيد 31 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن أياكس أمستردام، المتصدر، الذي يتساوى برصيد 41 نقطة مع الكمار الثاني.

وسيرحل فان بومل، الذي يقود أيندهوفن منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، عن منصبه بعد سلسلة من ست هزائم وأربعة تعادلات وانتصارين في آخر 12 مباراة خاضها الفريق في كل المسابقات.

PSV heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark van Bommel vanochtend beëindigd. Mark, bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. — PSV (@PSV) December 16, 2019

وقال تون غربراندز، المدير العام للنادي في بيان: ”عروض الفريق ونتائجه لا ترتقي لطموحات النادي وتوقعات أنصاره.

”بعد مراجعة الوضع الحالي للفريق الأول اتخذنا هذا القرار المؤلم. حاولنا جميعًا تغيير حظوظ الفريق لكننا أخفقنا في ذلك“.

وقال أيندهوفن إنه سيعين مدربًا مؤقتًا في وقت لاحق اليوم الاثنين.