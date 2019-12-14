بروسيا دورتموند يواصل انتصاراته برباعية على ماينز في الدوري الألماني (فيديو)

واصل فريق بروسيا دورتموند، يوم السبت، انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

فبعد التغلب على هيرتا برلين وفورتونا دوسلدورف، اكتسح دورتموند مضيفه ماينز بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

أحرز رباعية دورتموند: ماركو رويس والإنجليزي جادون سانشو والبلجيكي ثورغان هازارد ونيكو شولز، في الدقائق 32 و66 و69 و84.

ماينز 0 × 4 دورتموند | أهداف اللقاء ????#M05BVB

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/gG3hDrrtO5 — فاستر قول (@UhYKlTu4ptSGCwq) December 14, 2019

بهذه النتيجة، يحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأسفرت مباريات أخرى بنفس الجولة اليوم عن فوز هيرتا برلين على ضيفه فرايبورغ بهدف نظيف، وكولن على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين دون رد، فيما تعادل بادربورن مع ضيفه يونيون برلين بهدف لكل منهما.

ويتصدر المسابقة فريق بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيغ.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبًا.