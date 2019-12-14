كوتينيو يقود بايرن ميونخ لإسقاط فيردر بريمن بسداسية ويرتقي رابعًا في ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

قلب فريق بايرن ميونخ، يوم السبت، تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن لفوز بستة أهداف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

تقدم فيردر بريمن بهدف عن طريق الكوسوفي ميلوت راشيكا في الدقيقة 24.

وجاء الرد قاسيًا من بايرن ميونخ بستة أهداف، سجل الهدفين الأول والثاني قبل نهاية الشوط الأول عبر البرازيلي فيليب كوتينيو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 45 و45+4.

بايرن ميونيخ 6 × 1 فيردر بريمن | أهداف اللقاء ????#FCBSVW

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/zpPMEFsyup — فاستر قول (@UhYKlTu4ptSGCwq) December 14, 2019

وأكمل السداسية بأربعة أهداف في الشوط الثاني عن طريق كوتينيو (هدفين) في الدقيقتين 63 و78، وليفاندوفسكي وتوماس مولر في الدقيقتين 72 و75.

بهذه النتيجة، ارتقى بايرن ميونخ للمركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر المسابقة فريق بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيغ.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.