بايرن ميونخ يقترب من صفقة ضخمة

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، بأن نادي بايرن ميونخ الألماني بصدد إبرام صفقة برازيلية ضخمة.

وبحسب صحيفة ”TZ“ وشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، فإن النادي البافاري على مشارف ضم تيتي لاعب وسط شاختار دونيتسك الأوكراني.

وكشف بابلو بوينو وكيل أعمال اللاعب عن دخول مسؤولي بايرن ميونخ في مفاوضات بالفعل مع شاختار للظفر بخدمات تيتي.

وأضافت التقارير أن انتقال تيتي البالغ من العمر 19 عامًا إلى ملعب أليانز أرينا قد يكون بمقابل 50 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم مقارنة بعمر اللاعب الشاب.

وشارك تيتي في 27 مباراة مع شاختار مطلع العام 2019، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 أخرى.

ويعيش بايرن ميونخ وضعًا صعبًا على المستوى المحلي، إذ يحتل المركز السابع على لائحة الترتيب، في حين ضمن التأهل متصدرًا إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.