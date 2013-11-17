صور.. أكثر 10 زوجات لاعبي كرة القدم إثارة

1- احتلت فيكتوريا بيكهام زوجة لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام المركز الأول، فهي ليست فقط مغنية في فرقة سبايس غيرلز، وإنما مصممة أزياء أيضاً. فيكي وديفيد متزوجان منذ أكثر من 13 عاماً ولديهما 3 أبناء وطفلة.

2- حارس مرمى منتخب "يوفنتوس" الإيطالي جيانلويجي بوفون فقد شغلت زوجته الجميلة - أليونا سيريدوفا المركز الثاني، وهي عارضة أزياء تشيكية وتعيش في الوقت الحالي في إيطاليا، وتزور عادة مباريات زوجها مع أبنائهما.

3- المركز الثالث إيرينا شيك عارضة الأزياء الروسية. وتعتبر في الوقت الحالي صديقة لاعب كرة القدم في ريال مدريد "كريستيانو رنالدو".

4- المركز الرابع للحائزة على جائزة غرامي الشهيرة الجميلة من أمريكا اللاتينية شاكيرا. فقد أصبحت النجمة منذ عام 2010 صديقة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وترافق شاكيرا صديقها دائماً خلال وقت فراغها مشجعة بذلك الفريق والجمهور بوجودها.

5- فريدريكا نارجي البالغة من العمر 22 عاماً وهي عارضة أزياء وزوجة لاعب كرة القدم الإيطالي أليساندرو ماتري. تعتبر فريدريكا ملكة جمال روما وكانت في عام 2007 ملكة جمال إيطاليا.

6- عارضة الأزياء الأرجنتينية والمطربة والممثلة الشقراء لوسيانا سلازار. لوسيانا صديقة ليونيل ميسي السابقة.

7- وشغلت كارولينا سيليكو وهي فتاة من أسرة غنية المركز السابع. وقد اشتهرت كارولينا بعلاقتها مع مع لاعب خط الوسط في آسي ميلان البرازيلي كاكا.

8- المركز الثامن سارة كاربونيرا - عارضة أزياء إسبانية وصحفية، صديقة ايكر كاسياس، حارس وكابتن "ريال مدريد".

9- المركز التاسع كان من نصيب الفاتنة سيلفيا مايهل - صديقة ماريو جوميز المهاجم الألماني. وتشتهر الفتاة بابتسامتها المشرقة ومظهرها الجميل.

10- شغلت المركز العاشر الجميلة يولاندا سنايدر - عارضة الأزياء الإسبانية والمذيعة وزوجة ويسلي سنايدر اللاعب الهولندي ولاعب خط الوسط لدى منتخبه. وقد اعترف بها أكثر النساء جاذبية في أعوام 2006، 2007، 2009 في هولندا.