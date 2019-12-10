توخيل: مبابي يجب أن يحترم قراراتي

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجم كيليان مبابي يجب أن يحترم قراراته، بعد أن أظهر انزعاجه من تبديله في الدقيقة الأخيرة خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مطلع الأسبوع.

واعترض مبابي على قرار توخيل عندما استبدله بإيريك شوبو-موتنج قبل الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الفوز 3-1 على مونبلييه وأراد المدرب الألماني تذكيره بأنه هو من يدير الفريق.

وشدد توخيل خلال مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة غلطة سراي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء: ”لديه عقلية خاصة. عندما تفوز بألقاب وتملك موهبة كهذه لا تحب أن يتم استبدالك، لكن يجب احترام قراراتي، من المهم إظهار الاحترام للاعب البديل“.

وأضاف توخيل أن واقعة مبابي أصبحت في طي النسيان ”بعد دقيقة واحدة“.

وتابع: ”لم أتعامل مع الموقف بشكل شخصي“.

وتأهل بطل فرنسا بالفعل إلى أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال، إذ يتفوق بخمس نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني وضمن الصدارة.

ومنح هذا فرصة لتوخيل لإراحة العديد من اللاعبين وعلى الأرجح سيغيب المدافع توماس مونييه ولاعب الوسط ماركو فيراتي والجناح أنخيل دي ماريا المهددين بالإيقاف لمباراة، في حالة الحصول على إنذار غدًا.

وقال توخيل: ”لا أريد أن أغامر“.