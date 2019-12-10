الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشامب حتى 2022

مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الأول ديدييه ديشامب حتى مونديال 2022، إذ سيحاول ”الأزرق“ الدفاع عن لقبه.

واستلم ديشامب (51 عامًا) مهامه في صيف 2012، وينتهي عقده بعد كأس أوروبا 2020، وسيتم إعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق غدًا الأربعاء، في مؤتمر صحافي بحضوره إلى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت.

وكان ديشامب قد قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه المونديالي الأول في 1998، كلاعب وسط ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب.

وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مرسيليا ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، تحوّل إلى التدريب وقاد موناكو إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في 2004، ومرسيليا إلى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلًا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا.

كما أشرف على يوفنتوس وقاده إلى لقب بطولة الدرجة الثانية في إيطاليا عام 2007، بعد معاقبته وتنزيله من ”سيري أ“.