بعد قرار الوكالة الدولية للمنشطات.. منتخب روسيا سيشارك باسم محايد حال تأهله لكأس العالم 2022

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استفسر من الوكالة الدولية للمنشطات حول قرار توقيف روسيا عن المشاركة في التظاهرات العالمية، ومن بينها كأس العالم 2022.

وأكدت الصحيفة أن الوكالة الدولية للمنشطات أخبرت الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المنتخب الروسي بإمكانه المشاركة في تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم دون مشكلة، لكن حضوره في النهائيات في قطر لن يكون تحت علم روسيا.

وقال أولفييه نيغلي المدير العام للوكالة الدولية للمنشطات: ”بالنسبة لتصفيات التأهل لكأس العالم 2022 لن تكون مشكلة؛ لأن القرار لا يطبق“.

وأضاف حول النهائيات: ”القرار ينفذ في نهائيات كأس العالم لأنه يحدد بطل كأس العالم“.

ويعني القرار أن منتخب روسيا حال تأهله لنهائيات كأس العالم في قطر سيلعب تحت راية محايدة، كما حدث في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، حيث شارك عدة رياضيين روس في ألعاب القوى تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت الوكالة الدولية للمنشطات قد أوقفت روسيا لمدة 4 سنوات عن المشاركة في التظاهرات العالمية وتنظيمها؛ بسبب قضية المنشطات التي تمت تحت إشراف الدولة الروسية؛ وبسبب التزوير الذي لحق ملفات المنشطات لدى مختبر موسكو.

ولن يمس القرار أيضًا مشاركة المنتخب الروسي في نهائيات أمم أوروبا 2020، ولا احتضان مدينة سانت بطرسبرغ للنهائيات الأوروبية ولا نهائي دوري أبطال أوروبا 2021؛ لأن القرار يخص المسابقات العالمية وليس القارية.