عناوين الصحف الرياضية: ”مستر هاتريك“.. و“عملية ميلان“.. و“البحرين بطل خليجي 24″

شكل فوز منتخب البحرين بلقب ”خليجي 24”، وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بأرقام قياسية جديدة وأخبار الكلاسيكو المقبل في ”كامب نو“، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بدوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا وتسجيل المخضرم خواكيم سانشيز لهاتريك في عمر 38 عامًا، ومستقبل التشيلي أرتورو فيدال وتألق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تسجيل المخضرم خواكيم سانشيز ”هاتريك“ لفريقه ريال بيتيس في مرمى أتلتيك بلباو، وكتبت: ”خواتريك“.

كما اهتمت بالكلاسيو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة في كامب نو، وكتبت: ”فخين قبل الكلاسيكو“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل إشبيلية أمام أوساسونا، وكتبت: ”أوساسونا يوقف إشبيلية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اللقاء المرتقب في دوري الأبطال بين إنتر ميلان وبرشلونة في ميلان وفرصة التفاوض بشأن صفقات محتملة تخص التشيلي أرتورو فيدال والأرجنتيني لوتارو مارتينيز، وكتبت: ”عملية ميلان“.

كما تحدثت عن ثلاثي هجوم برشلونة، وكتبت: ”انسجام تام بين ثلاثي برشلونة“، واهتمت بعودة سيميدو ألبا للتدريبات الجماعية لبرشلونة.

الصحيفة أجرت حوارًا مع موراتي، الرئيس السابق لإنتر ميلان، والذي قال: ”ميسي ولد مع الكرة الذهبية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أرقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بشأن تسجيله عددًا مهمًّا من الهاتريك في مسيرته وكتبت: ”مستر هاتريك“.

كما اهتمت بمستقبل النجم التشيلي أرتورو فيدال، وكتبت: ”إنتر ميلان وبرشلونة سيتفاوضان حول فيدال خلال لقائهما في ميلان“.

كما تحدثت عن هاتريك خواكيم سانشيز برفقة فريقه ريال بيتيس في مرمى بلباو، وكتبت: ”خواكيم في عمر 38 عامًا يسجل ثلاثة أهداف في 20 دقيقة“.

آس

ركزت الصحيفة على الانشغال الكبير لزيدان قبل 10 أيام من الكلاسيكو في كامب نو والمتعلق بمراقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”الهيروغليفية زيدان“.

كما تحدثت عن هاتريك خواكيم سانشيز برفقة فريقه ريال بيتيس، وكتبت: ”أول هاتريك في تاريخه“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يلعب من أجل 12،5 مليون يورو في اللقاء أمام لوكوموتيف موسكو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الجديد لأولمبيك مارسيليا وجاء على حساب بوردو ليعزز مركزه الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، وكتبت: ”قطار الجحيم“.

كما اهتمت بمشاكل المدرب الألماني توماس توخيل في باريس سان جيرمان، وكتبت: ”توخيل يواجه اضطرابات“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خسارة المنتخب السعودي لقب خليجي 24 أمام البحرين، وكتبت: ”ضاعت“.

كما تحدثت عن الهلال السعودي، وكتبت: ”رازفان يطالب بإدواردو“.

كما اهتمت بنزال الدرعية الكبير للملاكمة، وكتبت: ”خالد بن عبد العزيز: العالم لن ينسى الدرعية“، و“ 12 غرزة تعالج لكمات جوشوا“.

واهتمت -أيضًا- بالأهلي السعودي، وكتبت: ”تمزق يبعد البلايلي عن الأهلي“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تتويج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج بقطر على حساب المنتخب السعودي، وكتبت: ”البحرين بطل خليجي 24“.

كما اهتمت بفوز يوكوهاما بالدوري الياباني، وكتبت: ”إمبراطورية سيتي جروب شمس لا تعرف الغروب“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الفرق المغربية في دوري الأبطال وكتبت عن فوز الرجاء خارج ملعبه على فيتا كلوب: ”النسور تعدل الأوتار بأجمل انتصار“، فيما كتبت عن تعادل الوداد السلبي أمام صن داونز: ”الوداد بأصفار كلها أضرار“.

كما تحدثت عن مشاركة الدوليين المغاربة برفقة فريقهم في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”جولة حاسمة بالانتظار، الأسود في ليلة الأبطال“.

كما اهتمت بالدوري المغربي للمحترفين، وكتبت: ”الجيش يسقط المولودية بقذيفتين“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليستر سيتي على أستون فيلا 4-1 وتعزيزه لمركزه الثاني في الدوري الإنجليزي خلف ليفربول بفارق 8 نقاط، وكتبت: ”احذر كلوب“.

كما تحدثت الصحيفة عن تطورات الهتافات العنصرية ضد البرازيلي فريد، لاعب مانشستر يونايتد، خلال ديربي مانشستر.