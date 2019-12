تقرير: ناصر الخليفي مستعد لطرد توماس توخيل من أجل كليان مبابي

ذكرت صحيفة ”Libertad Digital“ الإسبانية، أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، مستعد لإقالة المدرب الألماني توماس توخيل من أجل بقاء المهاجم الفرنسي النجم كليان مبابي في الفريق.

وأخرج توخيل نجم الفريق الشاب كليان مبابي في اللقاءين الأخيرين، وهو ما أدى لغضبه رغم محاولات المدرب الحديث معه وإقناعه بقراره.

وبعد غضب النجم الشاب انتشرت عدة تقارير إعلامية تؤكد أن تصرفات المدرب الألماني قد تساهم بشكل كبير في تقريب اللاعب من ريال مدريد، الفريق الذي يسعى خلفه ومستعد للتعاقد معه الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس باريس سان جيرمان مستعد لطرد المدرب الألماني خارج الفريق بدل رؤية نجمه الشاب يرحل تجاه ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة الفريق الباريسي لديها خريطة طريق تُهم نجمها الأول الفرنسي كليان مبابي وتسعى للمحافظة عليه بكل الطرق بدل تركه يرحل نحو فريق أوروبي كبير.

وكانت عدة تقارير إعلامية فرنسية تحدثت عن الخلاف بين توخيل ونجمه الشاب مبابي، رغم كونه أشاد به برفقة البرازيلي نيمار بعد لقاء موبيلييه الأخير.

ويفضل باريس سان جيرمان رحيل البرازيلي نيمار الصيف المقبل، بدلًا من بيع مبابي ويحتاج لبيع أحد نجومه لتسوية ميزانيته لتوافق قوانين اللعب المالي النظيف، وليكون الفريق قادرًا على دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبينما ينتظر ريال مدريد تطورات موقف النجم الفرنسي ويراقب وضعه في الفريق ويستعد فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق، لتقديم عرض مالي مغرٍ للفريق الفرنسي لإقناعه بالتخلي عن نجمه الشاب.

Not a good look from Kylian Mbappé this afternoon as he appeared to ignore Thomas Tuchel when being substituted off. pic.twitter.com/H1nYqLEn04

— Get French Football News (@GFFN) December 7, 2019