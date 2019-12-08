سيلتيك بطلًا لكأس الرابطة الإسكتلندية للمرة الرابعة على التوالي

توّج فريق سيلتيك اليوم الأحد، بلقب كأس الرابطة الإسكتلندية لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في تاريخه.

وتغلب سيلتيك على نظيره غلاسكو رينغرز بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة.

أهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال مجريات الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

Celtic's reign of dominance continues. Scott Brown's legend continues to grow. Betfred Cup winners, 2019 ???????? pic.twitter.com/CX1CfhgSEY — Fitba on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2019

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد هدف التقدم لسيلتيك عن طريق الفرنسي كريستوفر جوليان.

بعدها أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جيرمي فريمبورغ في الدقيقة 69 ليلعب سيلتيك الدقائق المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن لاعبو غلاسكو رينغرز من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، ليخرج سيلتيك فائزًا باللقاء.