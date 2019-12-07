سوشيال ميديا الرياضة: فينيسوس جونيور يخرج لسانه للمنافسين.. وإبراهيموفيتش في حملة دعائية جديدة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش في حملة دعائية جديدة

شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في حملة دعائية لإحدى شركات التلفاز، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تقديمه إعلانًا لأحد ركات التلفاز، وعلق ابراهيموفيتش: ”ستحصل على جودة صور لا تضاهى، بغض النظر عمّا تشاهده“.

فان دايك: ابحث عن الشخص الذي يمنحك تلك النظرة

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله روبرتسون وعلق المدافع الهولندي، قائلًا: ”ابحث عن شخص ينظر إليك بالطريقة التي ينظر بها فيرجيل فان ديك إلى آندي روبرتسون“.

بنزيما: دائمًا متعطشون للانتصارات

نشر كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء احتفاله بهدفه في مرمى إسبانيول في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي بهدفين دون رد، وعلق اللاعب: ”دائمًا متعطشون للانتصارات“.

ماركوس كوريا ينشر صور زوجته مع مولوده الجديد

نشر ماركوس كوريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع زوجته ومولوده الجديد من داخل المستشفى.

وعلق اللاعب قائلًا: ”ووصل الرجل الكبير، مبروك يا حبيبتي، أنت محاربنا يا له من فرح، كم من العاطفة، شكرًا لك يا الله على هذه البركة في حياتنا“.

Enrico Cabrino Corrêa 06.12.2019 ???? E o molecão chegou, parabéns mamãe @carolcabrino você é a nossa guerreira! Que alegria, quanta emoção, obrigado papai do céu por mais essa benção em nossas vidas. ???????? pic.twitter.com/PY0Jxx1ns1 — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) December 7, 2019

تياغو سيلفا يحتفل برقمه قبل مواجهة مونبيليه

نشر تياغو سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال به قبل مباراة ناديه مع نادي مونبيليه التي وصل فيها اللاعب إلى المباراة رقم 300 له مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وأعرب اللاعب عن سعادته بذلك الرقم

ليون غوريتسكا: لم يكن يومنا

نشر ليون غوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة ناديه اليوم أمام نادي بروسيا مونشنغلادباخ، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، وعلق اللاعب قائلًا: ”لم يكن يومنا ولم تكن مباراتنا“.

https://twitter.com/leongoretzka_/status/1203357761649676289

فينيسوس يخرج لسانه للمنافسين

نشر فينيسوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يخرج لسانه عقب مباراة النادي الملكي مع نادي إسبانيول، الذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”نحن في الطريق الصحيح 3 نقاط أخرى في الدوري وسنستمر دون أن نخسر أمام جماهيرنا“.

???? VAMOS REAL! 3 puntos más en la liga ???? seguimos sin perder delante nuestra afición! pic.twitter.com/5sK2KgthBE — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) December 7, 2019

هاري كين: عظيم أن تجمع بين الأداء الممتع والنتيجة

نشر هاري كين، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب الفوز الذي حققه رفاق كين اليوم على نادي بيرنلي بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”من المهم أن نضع الأداء الجيد وحصلنا على النقاط الثلاث“.

Important that we put in a good performance and got the three points. Great to see Troy make his @premierleague debut. #COYS pic.twitter.com/kjHHE1T1t2 — Harry Kane (@HKane) December 7, 2019

بروسيا دورتموند يحقق رقمًا قاسيًا في المبيعات

أبدت الصفحة الرسمية لنادي بروسيا دورتموند الألماني سعادتها بمبيعات قمصان الفريق في زمن قياسي، حيث قالت الصفحة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ : ”كنا نتوقع الكثير، ولكن ليس ذلك، في غضون 150 دقيقة بالضبط، تم بيع قميصنا الخاص، إنه الجنون المطلق“.

???? Wir haben viel erwartet, aber nicht das: Um 18 Uhr, also binnen exakt 150 Minuten, war unser Sondertrikot ausverkauft – absoluter Wahnsinn! Zwischendurch brach wegen des Andrangs sogar der Onlineshop zusammen. ???? — Borussia Dortmund (@BVB) December 7, 2019

مؤمن زكريا يشكر جماهير الأهلي المصري

حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري على توجيه الشكر لجماهير ناديه، حيث نشر اللاعب فيديو لجماهير النادي الأهلي التي هتفت باسم اللاعب في لقاء الأمس والذي جمع بين النادي الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.