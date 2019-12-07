بروسيا مونشنغلادباخ يصعق بايرن ميونخ ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

أحرز رامي بن سبعيني هدفين من بينهما ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقلب بروسيا مونشنغلادباخ تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب، ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

ونفذ الجزائري الدولي بن سبعيني ركلة الجزاء بنجاح بعدما طرد خابي مارتينيز لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد ماركوس تورام.

وكان بن سبعيني أدرك التعادل عند مرور ساعة من اللعبة بضربة رأس، ليلغي تقدم بايرن عبر إيفان بريشيتش في الدقيقة 49.

ويملك مونشنغلادباخ 31 نقطة، فيما تراجع بايرن، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري، إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويأتي رازن بال شبورت لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد فوزه 3-1 على هوفنهايم، فيما سحق بروسيا دورتموند ضيفه فورتونا دوسلدورف 5-صفر ليتقدم إلى المركز الثالث وله 26 نقطة.