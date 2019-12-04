بايرن ميونخ يخطط لخطف توماس توخيل في الصيف

ما زال بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع المدير الفني الألماني توماس توخيل المدرب الحالي لباريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية يوم الأربعاء إن النادي البافاري قرر الإبقاء على هانز فليك المدرب المؤقت الحالي حتى عطلة عيد الميلاد على الأقل.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن خطة النادي البافاري هي الانتظار للصيف لاتخاذ إجراء ومحاولة إقناع مدرب بوروسيا دورتموند السابق بالتعاقد مع النادي.

وتعتمد الصحيفة واسعة الانتشار على فرضية فشل سان جيرمان في الفوز بدوري الأبطال، الأمر الذي سيدفع توخيل لمغادرة نادي العاصمة الفرنسية رغم أن عقده يمتد حتى يونيو/حزيران 2021.

ومع ظهور ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ بمستويات أقل هذا الموسم، يمكن أن يُغفر لباريس سان جيرمان اعتقاده بأن لديه فرصة أفضل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكن توخيل رفض الانسياق نحو هذا الجدل.

بقاء فليك

وقال كارل هاينز رومنيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني إن المدرب المؤقت هانز فليك سيبقى حتى العطلة الشتوية على الأقل.

وتولى فليك المسؤولية من نيكو كوفاتش وتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا واكتسح منافسه المحلي بروسيا دورتموند في البوندسليغا.

وقال رومنيغيه أمام اجتماع الجمعية العمومية: ”أجريت محادثات مع فليك في الأيام الأخيرة وأبلغني أن الصحفيين يواصلون سؤاله عن استمراره في المنصب للمباراة المقبلة، يمكنني القول إنه سيبقى حتى إشعار آخر وهو ما يعني أنه سيبقى على الأقل حتى فترة عيد الميلاد أو ما بعدها“.

وكان من المفترض أن يتولى هانز فليك تدريب بايرن ميونخ بشكل مؤقت في مباراتين فقط لكن رومنيغيه قال إنه سيستمر في منصبه حتى إشعار آخر بعد الفوز برباعية نظيفة على بروسيا دورتموند.

واستهل فليك مشواره في الدوري الألماني بشكل رائع بعد الفوز بهدفين نظيفين على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والتأهل لأدوار خروج المغلوب.

ويحتل بايرن ميونخ حامل اللقب سبع مرات متتالية المركز الرابع حاليًا، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.