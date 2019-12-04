”الفيفا“ يعلن عن رقم قياسي في عمولات وكلاء اللاعبين هذا العام

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إن حجم الإنفاق في عمولات وكلاء اللاعبين خلال صفقات الانتقالات الدولية وصل إلى رقم قياسي بلغ 653.9 مليون دولار هذا العام.

وأوضح الفيفا، أن قيمة العمولات زادت حاليًا بنسبة 19.3% مقارنة بعام 2018 بأكمله، كما أشار إلى أن 80 بالمئة من هذه العمولات دفعتها أندية من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا.

ويخطط الفيفا لوضع قيود على عمولات الوكلاء ضمن خطة إصلاح واسعة في نظام الانتقالات.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أقر مجلس الفيفا مقترحًا بوضع سقف لعمولات الوكلاء بنسبة 10% من قيمة الانتقال للوكيل الذي يمثل النادي الذي يبيع اللاعب و3 بالمئة من مكافأة اللاعب لوكيله و3 بالمئة من مكافأة اللاعب للوكيل الخاص بالنادي المشتري.

وأضاف الفيفا في التقرير أن العام الجاري شهد أكثر من 17 ألف صفقة انتقال دولية للاعبين رجال محترفين وتوسط وكيل واحد على الأقل في 3557 صفقة.

وأشار إلى أنه في أكثر من 90% من الصفقات حصل وكلاء على عمولة تقل عن مليون دولار، أما ”المبالغ الشائعة“ في هذا السياق تتراوح بين عشرة آلاف و100 ألف دولار.