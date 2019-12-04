عناوين الصحف الرياضية: زيدان يصر على بوغبا.. وحرب النجوم من أجل كريستيانو رونالدو.. النصر يستغرب تجاهل الآسيوي

شكل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، الفائز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، وإصرار زيدان على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمصير مدرب مانشستر يونايتد وعودة مانشستر سيتي للفوز وأخبار الهلال والنصر السعوديين وكأس الخليج واستعدادات المنتخب الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على رغبة مدرب ريال مدريد في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، وكتبت: ”زيدان يصر على بول بوغبا“.

كما اهتمت بتصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بعد فوزه بالكرة الذهبية، والذي قال: ”كان مؤلمًا حين تعادل معي كريستيانو في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، وليلة فوزه بالكرة الذهبية وحديثه عن الفوز وتصريحاته للصحافة، وكتبت: ”ميسي لفترة من الوقت“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، وكتبت: ”مانشستر سيتي يفوز ويبقى في الحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

الصحيفة تحدثت عن رد جيرارد بيكيه على الانتقادات ضده بشأن انشغاله عن برشلونة بالتنس، وكتبت: ”بيكيه: اهتمامي الأساسي هو كرة القدم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بفوزه بالكرة الذهبية برفقة وفد الفريق، متحدثة عن أرقامه التاريخية في كرة القدم وبرفقة برشلونة، وكتبت: ”ميسي لفترة من الوقت“.

آس

خصصت الصحيفة عددها للحفل الذي نظمته، وخصصته لتكريم نجوم الدوري الإسباني، وكتبت: ”الليغا الذهبية، السنة الذهبية“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”سولشاير يؤكد أن جماهير مانشستر يونايتد لم تفقد الثقة فيه“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على بيرنلي، وكتبت: ”جيسوس يصفق مرتين“.

واهتمت الصحيفة بالبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وكتبت: ”مورينيو يقتبس من مانديلا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا أمام أنجيه واستمراره في مطاردة المتصدر باريس سان جيرمان، وكتبت: ”حاد كأولمبيك مارسيليا“.

كما اهتمت بهزيمة أولمبيك ليون بملعبه أمام ليل، وكتبت: ”ضربة برد في ليون“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الهلال السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا، وكتبت: ”الهلال ينتظر مكافآت الشركاء“.

كما تحدثت عن النصر السعودي، وكتبت: ”النصر يستغرب تجاهل الآسيوي“.

كما اهتمت بالمنتخب السعودي، الذي يستعد لنصف نهائي كأس الخليج أمام قطر وكتبت: ”الأخضر يفقد سالم“.

واهتمت -أيضًا- بنزال الملاكمة في الدرعية، وكتبت: ”مضاعفة تذاكر نزال الدرعية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تحدي البحارين في التجديف لفئة 40 قدمًا، وكتبت: ”التجديف لوحة بألوان علم الوطن“.

كما تحدثت عن المنتخب الإماراتي، وكتبت: ”الأبيض يطلب وديتين مع أوزبكستان والسويد في معسكر يناير“.

واهتمت بتتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية، وكتبت: ”6 مشاهد جدلية في ليلة انفراد ميسي بالقمة الذهبية“.

الصحيفة تحدثت عن ربع نهائي كأس الخليج العربي، وكتبت: ”ثلاثة أندية تطارد اللقب الأول و5 أبطال في ربع نهائي كأس الخليج العربي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على ميلان الإيطالي، والذي يعيش فترةَ تراجعٍ سيئة في المستوى وغاب على الصيد القاري، وكتبت: ”رهانات أدريانو“.

اللاغازيتا

ركزت الصحيفة على كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، قائلة: ”حرب النجوم من أجل رونالدو“.. يوفنتوس.. هجوم الريال.. باراتيشي يؤكد اتهام كيليني بشأن الكرة الذهبية 2018: ”كريستيانو يستحقها هذا العام أيضًا.. بعض الأندية لها وزن كبير على القرارات“.

-إبرا.. وصول ميلان: ”سأعود إلى إيطاليا من أجل الفوز مرة أخرى في ناد له تاريخ كبير“.

توتوسبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات مدير الكرة بنادي يوفنتوس الإيطالي باراتيشي، والذي قال: ”رونالدو! الآن أنا أتحدث“.. ”كريستيانو سيبقى مع يوفنتوس ولا شك في ذلك.. كان يعاني مشكلة في الركبة لكنه سيعود للقمة.. وجوده يحسن الجميع في النادي“.

– إنذار بيلوتي.

– تورينو في خطر فقدانه حتى عام 2020.

– إعلان مستقبله في غضون أسبوع.. إبراهيموفيتش يتحدث بالفعل مع الميلان.