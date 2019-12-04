نتائج قرعة كأس كوبا أمريكا 2020

ستلعب قطر مع البرازيل، حاملة اللقب، وكولومبيا التي تشارك في الاستضافة بعد سحب قرعة كأس كوبا أمريكا 2020 لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فيما ستلعب أستراليا مع الأرجنتين المشاركة في الاستضافة.

وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبًا وتضم كل منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة إضافة إلى الضيفتين قطر وأستراليا وستقام المسابقة في كولومبيا والأرجنتين خلال الفترة من 12 يونيو حزيران وحتى 12 يوليو تموز من العام المقبل.

وسحبت قرعة المجموعتين في يونيو حزيران، لكن أجريت قرعة يوم الثلاثاء لتحديد مصير الضيفتين وأوقعت قطر، بطلة آسيا، في المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

وستلعب أستراليا، التي تشارك في البطولة لأول مرة، في المجموعة الأولى مع الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا وتشيلي.

وستتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وستقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وتشيلي في استاد مونومنتال في بوينس أيرس بينما تستضيف كولومبيا المباراة النهائية.

وستكون هذه النسخة الرابعة لكوبا أمريكا في ست سنوات، لكنها ستكون الأخيرة قبل إقامة البطولة في 2024 مع قرار المنظمين بإقامة المسابقة كل أربع سنوات.

ولم تحرز الأرجنتين لقب المسابقة منذ 1993 وفازت كولومبيا باللقب مرة واحدة في تاريخها عندما استضافت البطولة في 2001.

وتحمل البرازيل اللقب بعد الفوز على بيرو في يوليو تموز لتحصد اللقب للمرة التاسعة.

مواعيد مباريات منتخب الأرجنتين في البطولة:

الأرجنتين وتشيلي 12 يونيو.

الأرجنتين والأوروغواي 16 يونيو.

الأرجنتين وباراغواي 20 يونيو.

الأرجنتين وأستراليا 26 يونيو.

الأرجنتين وبوليفيا 30 يونيو.

???????? ¡Inspirado en campeones, para campeones! ????????⚽???????? Conoce la pelota oficial que hará vibrar al continente en la #CopaAmérica 2020. pic.twitter.com/VhQiTuoYJC — Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

مواعيد مباريات منتخب البرازيل:

البرازيل وفنزويلا 14 يونيو.

البرازيل وبيرو 18 يونيو.

البرازيل وقطر 23 يونيو.

البرازيل وكولومبيا 27 يونيو.

البرازيل والإكوادور 1 يوليو.

مواعيد مباريات منتخب الأوروغواي:

الأوروغواي وأستراليا 13 يونيو.

الأوروغواي والأرجنتين 16 يونيو.

الأوروغواي وتشيلي 21 يونيو.

الأوروغواي وبوليفيا 26 يونيو.

الأوروغواي وبيرو 30 يونيو.

مواعيد مباريات منتخب كولومبيا:

كولومبيا والإكوادور 13 يونيو.

كولومبيا وفنزويلا 17 يونيو.

كولومبيا وبيرو 21 يونيو.

كولومبيا والبرازيل 27 يونيو.

كولومبيا وقطر 1 يوليو.

مواعيد مباريات منتخب الإكوادور:

الإكوادور وكولومبيا 13 يونيو.

الإكوادور وقطر 18 يونيو.

الإكوادور وفنزويلا 22 يونيو.

الإكوادور وبيرو 27 يونيو.

الإكوادور والبرازيل 1 يوليو.

مواعيد مباريات منتخب بيرو:

بيرو وقطر 14 يونيو.

بيرو والبرازيل 18 يونيو.

بيرو وكولومبيا 21 يونيو.

بيرو والإكوادور 27 يونيو.

بيرو وفنزويلا 1 يوليو.