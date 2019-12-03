حكم قضائي بمنع مشجعًا من حضور مباريات بوكا جونيورز حتى يسدد كفالة طفله

أصدر قاضٍ في الأرجنتين حكمًا بمنع أحد مشجعي فريق بوكا جونيورز لكرة القدم من حضور أي مباراة لفريقه مستقبلًا، قبل أن يسدد مستحقات يدين بها لزوجته السابقة لكفالة طفله.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة نشَره الاتحاد الأرجنتيني للعبة: ”يمنع هوغو فيديريكو سواريز.. من دخول نادي بوكا جونيورز ومن حضور مباريات فريق كرة القدم.. حتى يستوفي دفع جميع مصاريف كفالة طفله“.

وقالت المحامية سيلفينا كارير لرويترز، إن سواريز تأخر عن سداد الكفالة لمدة عام ما دفع شريكته السابقة لإقامة دعوى أمام المحكمة.

وأضافت المحامية أن هذه الخطوة غير المعتادة جاءت لأن سواريز لا يملك دخلًا ثابتًا، لكنه يملك مجموعة كبيرة من قمصان وتذكارات فريق بوكا جونيورز.

وتضمن الحكم منعه من حضور أي حفل للمغنية التشيلية مون لافيرت، وكان سواريز قد اشترى بالفعل تذاكر للتوجه إلى بوينس آيرس لحضور الحفل.

وقالت المحامية كارير: ”هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم كهذا، لكن الأمر سيكون وسيلة ضغط على أشخاص لا يدركون أن أطفالهم يجب أن يحتلوا المرتبة الأولى أولًا، ومن بعدهم يأتي أي شيء آخر“.