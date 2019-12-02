تقرير: مبابي يتجاهل اتصالات باريس سان جيرمان ويثير القلق بشأن انتقال وشيك إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية الموقف الحالي للمفاوضات بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه الدولي كيليان مبابي، في ظل رغبة إدارة بطل فرنسا المتمثلة في تجديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن المهاجم الدولي الفرنسي المتوّج بكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة ”الديوك“ سينتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في المستقبل القريب.

غموض الموقف

وأكد برنامج ”تيليفوت“ التلفزيوني الفرنسي أن مسؤولي باريس سان جيرمان حاولوا مرارًا التواصل مع مدير أعمال مبابي لعقد جلسة مباحثات، ومناقشة تجديد عقده مع الـ“بي إس جي“.

وأشار البرنامج، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لم تتلق أي رد من مبابي ومدير أعماله حول مسألة تجديد العقد حتى الآن، وهو ما أصاب مسؤولي النادي بحالة من القلق الشديد خشية رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي، أو في صيف 2021، أي قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط.

ويضع نادي ريال مدريد مبابي بوصفه ”جوهرة التاج“ في صفقاته المستقبلية المرتقبة خلال الموسم المقبل، في ظل الرغبة المشتركة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لضم المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا.

ولعب مبابي هذا الموسم 13 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 4 أخرى.

ويضع مسؤولو باريس سان جيرمان آمالاً كبيرة على استمرار مبابي رفقة الفريق، في ظل الشكوك الواسعة النطاق التي تحيط بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، خاصة أنه يريد العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، ولا يرغب في الاستمرار رفقة بطل فرنسا، الذي انتقل إليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

خطة ريال مدريد

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 و 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وأضافت أن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، التي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينها أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.