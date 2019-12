مدرب منتخب تركيا: سنفاجئ المنافسين في يورو 2020

أعرب مدرب المنتخب التركي لكرة القدم، شنول غونيش، يوم السبت، عن رغبته بمفاجأة المنافسين في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

جاء ذلك في تصريح أدى به عقب سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأعرب غونيش عن اعتزازه بتأهل المنتخب التركي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وأوضح أن أول هدف للمنتخب التركي في يورو 2020 هو التأهل للدور الثاني في منافسات المجموعة الأولى.

ولفت غونيش إلى أن المنتخب التركي يمتلك كادرًا شابًا من اللاعبين، مشيرًا إلى أن إيطاليا تستضيف تركيا في مباراة افتتاح يورو 2020 في روما.

