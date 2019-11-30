مدرب منتخب تركيا: سنفاجئ المنافسين في يورو 2020

أعرب مدرب المنتخب التركي لكرة القدم، شنول غونيش، يوم السبت، عن رغبته بمفاجأة المنافسين في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

جاء ذلك في تصريح أدى به عقب سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأعرب غونيش عن اعتزازه بتأهل المنتخب التركي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وأوضح أن أول هدف للمنتخب التركي في يورو 2020 هو التأهل للدور الثاني في منافسات المجموعة الأولى.

ولفت غونيش إلى أن المنتخب التركي يمتلك كادرًا شابًا من اللاعبين، مشيرًا إلى أن إيطاليا تستضيف تركيا في مباراة افتتاح يورو 2020 في روما.

???????? Şenol Güneş ???? Best coach at #EURO2020 will be _________ ???? — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

وأضاف: ”عادةً تكون المباريات الافتتاحية مليئة بالمفاجآت، وإن استطعنا مفاجأة إيطاليا على عكس ما تتوقعه الجماهير، فستكون نتيجة وبداية جديدتين“.

وأعرب غونيش عن سعادته باستضافة أذربيجان مباريتين للمنتخب التركي في منافسات المجموعات.

وقال: ”لا نخشى أي منتخب من منافسينا، فقد نكون رقمًا صعبًا سواء لإيطاليا وسويسرا وويلز، فنحن سنلعب من أجل الفوز، كما أننا لم نخسر أمام فرنسا في التصفيات لذا من المهم جدًا أن تتعرف على المنافس وتبني لعبك وفق ذلك“.

وأضاف: ”نريد أن نفاجأ المنافسين، ولن نسمح لهم بمفاجأتنا“.

وفي وقت سابق من اليوم، أسفرت قرعة ”يورو 2020“ عن وقوع المنتخب التركي في المجموعة الأولى بجوار المنتخب الإيطالي ومعهما ويلز وسويسرا.

فيما تعد أقوى مجموعة هي المجموعة السادسة التي تضم منتخبات فرنسا والبرتغال وألمانيا بجانب المتأهل من الملحق (A).

وتضم المجموعة الثانية كل من روسيا وبلجيكا وفنلندا والدنمارك، والثالثة كل من هولندا والنمسا وأوكرانيا والمتأهل من الملحق (D).

وتأتي إنجلترا على رأس المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا والتشيك والمتأهل من الملحق (C).

وفي مجموعة قوية أيضًا جاء المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة بجوار السويد وبولندا والمتأهل من الملحق (B).

وتقام البطولة في 12 دولة مختلفة للمرة الأولى خلال الفترة ما بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز 2020.

وتأهل بالفعل للبطولة 20 منتخبًا عبر التصفيات المؤهلة، في انتظار أربع منتخبات ستتأهل عبر الملحق من أصل 16منتخبًا.