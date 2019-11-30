لايبزيغ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.. وبروسيا دورتموند يفوز بعشرة لاعبين على هيرتا برلين

صمد رازن بال شبورت لايبزيغ أمام انتفاضة بادربورن الوافد الجديد ليفوز 3-2 ويصعد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، فيما تغلب بروسيا دورتموند بعشرة لاعبين 2-1 على مستضيفه هيرتا برلين في أول مباراة للمدرب الجديد يورجن كلينسمان مع فريق العاصمة.

وافتتح لايبزيغ التسجيل في الدقيقة الثالثة بهدف باتريك شيك وعزز تقدمه عبر مارسيل زابيتسر بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وجعل تيمو فيرنر النتيجة 3-صفر في الدقيقة 26، إذ بدا لايبزيغ في طريقه لفوز لسهل.

وقلص بادربورن الفارق عند مرور ساعة من اللعب عبر شتريلي مامبا قبل أن يضيف كلاوس جيازولا الهدف الثاني في الدقيقة 73 ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.

لكن لايبزيغ صمد ليرفع رصيده إلى 27 نقطة متقدمًا بنقطتين على بروسيا مونشنغلادباخ الذي يواجه فرايبورغ، غدًا الأحد.

ويملك بايرن ميونخ 24 نقطة قبل استضافة باير ليفركوزن في وقت لاحق من اليوم السبت.

ومنح دورتموند مدربه المتعثر لوسيان فافر بصيصًا من الأمل بفوز على هيرتا، على الرغم من خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ماتس هوملز قبل الاستراحة لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الفريق متقدمًا 2-1 في ذلك الوقت بعدما سجل هدفين في دقيقتين في الشوط الأول إذ افتتح جيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 16 قبل أن يضيف تورغان هازارد الهدف الثاني.

وقلص هيرتا، في أول مباراة للمدرب الجديد كلينسمان، الفارق عبر تسديدة فلاديمير داريدا التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 34 ورغم الضغط في آخر 20 دقيقة فشل في إدراك التعادل.

وتقدم دورتموند، الذي حقق أول فوز في ثلاث مباريات في الدوري، إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.