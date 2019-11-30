يويفا يتوقع أن تكون بطولة أوروبا 2020 خالية من العنصرية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم السبت، إنه يتوقع أن تكون بطولة أوروبا 2020 خالية من العنصرية رغم سلسلة من تلك الوقائع السيئة في القارة خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، توقفت مباراة السويد في تصفيات بطولة أوروبا، في ضيافة رومانيا في بوخارست، وهي ضمن 12 مدينة تستضيف المسابقة القارية العام المقبل، مرتين؛ بسبب توجيه إساءة عنصرية للاعب منافس.

وتعرض لاعبو إنجلترا لإهانة عنصرية خلال مباريات التصفيات في ضيافة الجبل الأسود وبلغاريا، كما تعرض لاعب برازيلي للطرد في الدوري الأوكراني مؤخرًا؛ بسبب رد فعله على الإهانات العنصرية، وابتليت كرة القدم الإيطالية بالعديد من الوقائع المشابهة.

ورغم ذلك لا يخشى جيورجيو ماركيتي، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، أن يتكرر ذلك خلال نهائيات البطولة القارية.

وقال ماركيتي في مؤتمر صحفي قبل سحب قرعة بطولة أوروبا، اليوم السبت: ”من واقع خبرتنا فإن بطولة أوروبا تصبح دائمًا حدثًا احتفاليًا على الأقل داخل الملاعب“.

وأضاف: ”نحن نثق أن هذه الأجواء الخاصة ستطغى على أي تصرفات ساذجة وأحيانًا إجرامية، والتي لسوء الحظ تحدث من وقت لآخر في كرة القدم، ونحن لا نرغب في رؤيتها أبدًا في رياضتنا“.

وستقام البطولة في 12 ملعبًا، في 12 مدينة، من دبلن إلى باكو، في نسخة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عامًا على انطلاق المسابقة.