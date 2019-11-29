نيمار يحسم مصير ماورو إيكاردي مع باريس سان جيرمان

استعاد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعار من إنترميلان الإيطالي، الكثير من بريقه بعد تألقه مع فريقه الجديد خلال الموسم الحالي.

ويقدم إيكاردي مستوى مميزًا مع البي أس جي، بعد أن سجل بعض الأرقام القياسية، إلى جانب معدلاته التهديفية التي توازي ما يقدمه ليونيل ميسي لاعب برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ.

حق الشراء

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن تألق اللاعب بشكل غير متوقع يدفع إدارة النادي الفرنسي، لتعديل بند الشراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن عملية التعاقد بشكل نهائي مع إيكاردي قد تواجه بعض الصعوبات بالنسبة لباريس سان جيرمان.

ويواجه البي أس جي مشكلتين قد تحولان دون إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني المتألق هذا الموسم.

رقابة يويفا

ويسعي باريس سان جيرمان في المقام الأول إلى تأمين موقفه المالي، في ظل خضوعه للرقابة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وتسبب استثمار النادي في التعاقد مع الثنائي: نيمار داسيلفا، وكيليان مبابي، في اهتزاز الموقف المالي للبي أس جي طبقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتحاول إدارة نادي العاصمة الفرنسية تأمين الموقف المالي في المقام الأول، قبل تفعيل بند شراء إيكاردي من إنتر ميلان.

موقف نيمار

العامل الثاني في حسم صفقة إيكاردي، هو موقف البرازيلي نيمار من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأكد ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أكثر من مرة تمسكه باستمرار كيليان مبابي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يعلق على موقف النجم البرازيلي.

ويفتح بيع نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل، الباب أمام باريس سان جيرمان لتفعيل شراء ماورو إيكاردي من الإنتر بأمان.

رحيل وشيك

وقالت صحيفة ”سبورت“، إن المهاجم الشاب كيليان مبابي سيكون كلمة السر في رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال، قد أكد خلال مقابلة سابقة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن نيمار سيظل هدفًا للبارسا، رغم فشل مفاوضات عودة اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد تمسك باريس سان جيرمان باللاعب، ووضع شروط مادية تعجيزية للموافقة على بيعه.

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية إلى أن مصير النجمين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان يسير في اتجاهين عكسيين، كون إدارة النادي الفرنسي تلعب على ورقة مبابي وتريد الاحتفاظ باللاعب، وتعلم في نفس الوقت أن نيمار لم يستمر طويلًا في صفوف الفريق.

وتابعت:“يحصل نيمار على راتب سنوي صافي يبلغ 30 مليون يورو، ويرغب مسؤولو باريس سان جيرمان حاليًا بتجديد عقد مبابي، وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد ضم اللاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2022″.

وأضافت:“يحاول مسؤولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، ومنحه نفس راتب نيمار كي يصرف النظر – ولو بصورة مؤقتة – عن الرحيل إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن الإدارة القطرية المالكة للنادي الفرنسي ستكون مجبرة على رحيل نيمار، لتجنب أي مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، كون استمرار اللاعبين يعني تكبد خزينة النادي 60 مليون يورو صافية الضرائب كراتب لهما فقط“.

وأكدت أن باريس سان جيرمان يعتبر نيمار مرحلة تقترب من نهايتها، في ظل ما تردد عن إمكانية لجوء اللاعب البرازيلي الدولي إلى الاتحاد الدولي، فيفا، لفسخ عقده مع النادي الفرنسي، وسيكون وقتها سعر اللاعب في حدود 180 مليون يورو.