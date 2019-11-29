إيقاف ريكاردو تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق مدى الحياة

‬عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ريكاردو تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق بالإيقاف مدى الحياة، اليوم الجمعة، وغرامة مليون فرنك سويسري (مليون دولار) بعد إدانته بالرشوة.

وتم التحقيق مع تيكسيرا، وهو زوج سابق لابنة جواو هافيلانج الذي قاد الفيفا لفترة طويلة قبل وفاته، في قضايا تتعلق بعقود بث وتسويق مباريات خلال الفترة بين 2006 و2012.

وأصدرت الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة بالفيفا قرار الإيقاف مدى الحياة على أن يسري فورًا على عضو اللجنة التنفيذية السابق بالاتحاد الدولي.

وقاد تيكسيرا الاتحاد البرازيلي للعبة في الفترة من 1989 إلى 2012، وفازت البرازيل بكأس العالم مرتين خلال تلك الفترة.

وغادر منصبه وسط انتقادات لاستعدادات البرازيل لكأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده، إضافة إلى تحقيقات أجرتها الشرطة بشأن تقارير عن تلقيه ملايين الدولارات في صورة رشى من شركة للتسويق الرياضي. ونفى تيكسيرا هذه التهمة.