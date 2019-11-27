برشلونة ينافس 6 أندية في صفقة هافيرتز

يعتبر الألماني كاي هافيرتز متوسط ميدان باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا البالغ من العمر 20 سنة من أفضل المواهب الألمانية التي تسعى فرق أوروبية كبيرة لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الدولي الألماني الشاب سابقًا أنه يرغب في خوض تجربة جديدة واعترف وكيل أعماله حسب صحيفة “ بيلد “ الألمانية بوجود مفاوضات مع عدة فرق لضمه.

وذكرت صحيفة “ سبورت “ أن وكيل أعمال الدولي الألماني الشاب اعترف بمفاوضات برشلونة لضم موكله الشاب لكنه أكد أن هناك 6 فرق أخرى تفاوض أيضًا لضم اللاعب.

وحسب الصحيفة الألمانية فبرشلونة وبايرن ميونخ يتفوقان على بقية الفرق في المفاوضات لضم النجم الألماني الشاب.

لكن هناك محاولات من ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد لضم اللاعب وهو ما قد يفتح مزادًا حوله يستفيد منه فريقه باير ليفركوزن ماديًا.

ولن يكون خروجه سهلًا من فريقه والدوري الألماني حسب صحيفة “ سبورت “ فمبلغ 130 مليون يورو الذي يطالب به باير ليفركوزن ليس بإمكان أي فريق دفعه.

كما أن بطل ألمانيا بايرن ميونخ يسعى خلف المواهب الشابة في ألمانيا ويحاول خطفها ويراهن على كاي هافيرتز ليكون أحد نجوم مستقبل الفريق.

وينتظر بايرن ميونخ تعيين مدرب جديد للفريق ويتقدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قائمة المرشحين لخلافة الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أُقيل من منصبه ويدير الفريق بشكل مؤقت هانز فليك الذي قد يستمر لغاية العطلة الشتوية القادمة على الأقل.

وسجل كاي هافيرتز الموسم الماضي 17 هدفً و4 تمريرات حاسمة لفريق باير ليفركوزن بينما سجل في بداية الموسم الحالي 3 أهداف في كل المسابقات.

ولعب النجم الشاب 7 لقاءات دولية رفقة المنتخب الألماني الأول وسجل هدفًا وحيدًا وحل ثالثًا في سباق جائزة الفتى الذهبي التي تمنحها صحيفة “ توتو سبورت “ الإيطالية خلف البرتغالي جواو فيليكس والإنجليزي جادون سانشو.