تعيين كلينسمان مدربًا لنادي هيرتا برلين حتى نهاية الموسم

قرَّر هيرتا برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين يورغن كلينسمان الفائز بكأس العالم سابقًا مدربًا للفريق لنهاية الموسم خلفًا لآنتي كوفيتش الذي أقيل من منصبه.

وقاد كوفيتش الفريق في 12 مباراة بالدوري وخسر آخر أربع مباريات ليحتل المركز الـ 15 حاليًّا متساويًا في رصيد النقاط مع فورتونا دوسلدورف صاحب المركز الـ16 أول مراكز الهبوط.

وكان آخر منصب لكلينسمان، العائد إلى الدوري الألماني للمرة الأولى منذ عشر سنوات، تدريب منتخب الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2016.

وسبق لمهاجم منتخب ألمانيا السابق العمل في الدوري الألماني إذ قاد بايرن ميونخ في فترة سيئة استمرت أقل من موسم واحد في 2008-2009.

وتولى كلينسمان (55 عامًا) الفائز مع ألمانيا الغربية بكأس العالم 1990 كلاعب تدريب منتخب بلاده وقاده للمركز الثالث عندما استضافت ألمانيا البطولة عام 2006.

وأقيل من منصبه في تدريب المنتخب الأمريكي في 2016 بعد سلسلة من النتائج السيئة في بداية تصفيات كأس العالم 2018 وفشل الفريق في النهاية في التأهل للبطولة التي أقيمت في روسيا.

وسيعقد هيرتا برلين مؤتمرًا صحفيًّا في وقت لاحق اليوم لإعلان تفاصيل التعاقد.