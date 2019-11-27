طرد ثنائي كلوب بروج بسبب طريقة احتفاله بالهدف القاتل أمام غالاطة سراي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة غالاطة سراي وكلوب بروج، لقطة مثيرة بعدما تعرض لاعبان من الفريق البلجيكي للطرد دفعة واحدة.

وحقق كلوب بورج تعادلاً قاتلاً مع غالاطة سراي، بتسجيل هدف في اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بين الفريقين بنتيجة 1-1.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الفريق البلجيكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة وهما كريبان دياتا وكلينتون ماتا بسبب الاحتفال بالهدف القاتل في مرمى الفريق التركي، الأول ألقى التيشرت وهو معه أصفر والثاني كسر الراية الركنية.

وهز كريبين دياتا الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح كلوب بروج التعادل 1-1 بملعب غالاطة سراي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، وحافظ الفريق البلجيكي على آماله في التأهل للدوري الأوروبي في العام الجديد.

بالامس

طرد لاعبين في وقت واحد من فريق كلوب بروج لاعب أحرز الهدف وخلع التيشيرت وعنده اصفر ولاعب كسر الراية احتفالا بالتعادل في الدقيقة الاخيره وعنده الصفر pic.twitter.com/wf9iBOHWiR — محمد حسين/رياضي (@BG5EY2QRJFbukMr) November 27, 2019

وسجل دياتا في الدقيقة الـ 92 بتسديدة بعيدة قبل أن يغادر الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني بسبب خلع قميصه عند الاحتفال بالهدف.

وتلقى زميله المدافع كلينتون ماتا بطاقة صفراء ثانية أخرى في الوقت نفسه بسبب ركل راية الزاوية الركنية في نهاية غريبة للمباراة.

ويملك بروج ثلاث نقاط في المركز الثالث مقابل نقطتين لمنافسه التركي وخرج الفريقان من سباق المنافسة على التأهل للدور التالي بدوري الأبطال وهو ما يعني تأهل ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وباريس سان جيرمان المتصدر.

وسينهي غالاطة سراي مبارياته في دور المجموعات خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان بينما سيستضيف الفريق البلجيكي ريال مدريد في الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول.

ويتأهل صاحب المركز الثالث لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي وهي المسابقة الثانية في منافسات الأندية الأوروبية.