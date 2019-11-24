شاهد.. احتفالات جنونية من لاعبي فلامنغو بمدربهم جيسوس بعد قيادتهم للتتويج بكأس كوبا ليبرتادوريس (فيديو)

احتفل لاعبو نادي فلامنغو البرازيلي بمدربهم جورجي جيسوس بطريقة جنونية، بعدما قادهم للتتويج ببطولة كوبا ليبرتادوريس على حساب الفريق العنيد ريفر بليت الأرجنتيني، مساء السبت.

وفاز فلامنغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بالطريقة الأكثر إثارة، بعدما عوض تأخره ليهزم ريفر بليت حامل اللقب 2-1 بفضل هدفين متأخرين من غابرييل باربوسا.

وأظهرت فيديوهات عقب المباراة للاعبين وهم يحملون مدربهم داخل غرف خلع الملابس ويهتفون باسمه بسبب نجاحاته الكبيرة مع الفريق وقيادته لهم للفوز بالبطولة الكبرى والتأهل لكأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر.

لاعبي فلامينغو مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس 2019 ودش عصير بارد ???????? ????????❤️ pic.twitter.com/2FYcgMCRsG — اخبار الكرة البرازيلية ™ ????????⁩ (@Brazil_Selecao) November 24, 2019

وتقدم ريفر عن طريق رفائيل بوري في الدقيقة 14 وبدا في طريقه لإحراز لقبه الخامس في كأس ليبرتادوريس.

لكن باربوسا، الهداف المعروف بلقب ”غابيغول“، وضع الكرة في الشباك من مدى قريب قبل دقيقة واحدة على النهاية ثم سدد في المرمى من 15 مترًا ليحسم الانتصار للفريق البرازيلي في نهاية مدهشة للمباراة.

وطُرد باربوسا قبل ثوانٍ على صفارة النهاية بعد بطاقة حمراء حصل عليها إكسكييل بالاسيوس لاعب ريفر.

ومنح الفوز ثاني لقب لفلامنجو في كأس ليبرتادوريس، ما يعني أن النادي البرازيلي سيمثل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

ونقل موقع ”غلوبو إسبورتي“ على الإنترنت عن المدافع رودريغو كايو قوله: ”يا لها من مباراة تاريخية. لم نستسلم في أي نقطة. كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبًا أمام فريق كبير وهو بطل 2018. واجهنا صعوبات حقًا في الشوط الأول لكننا وثقنا في أنفسنا“.

???? ملخص نهائي كأس الليبرتادوريس " فلامينغو 2 × 1 ريفر بليت " HD ????️ تعليق حسن العيدروس @i7S8R via pic.twitter.com/mTvLq35S8c — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20023) November 24, 2019

وأضاف: ”نحن سعداء بصناعة التاريخ مع هذا النادي بهذا الانتصار الساحر. نأمل أن تكون مجرد البداية“.

ودخل النادي القادم من ريو دي جانيرو المباراة وهو متقدم قليلًا في الترشيحات بعد مسيرة خالية من الهزائم في 26 مباراة.

لكن، في ظل خوضه أول مباراة نهائية في كأس ليبرتادوريس منذ 1981، ظهر فلامنغو بشكل متوتر ونادرًا ما بدا أن ريفر سيفرط في تقدمه، إذ تفوق تمامًا على منافسه الأقل خبرة.

غير أنه عندما بدا أن المباراة حُسمت بالفعل، ظهر باربوسا قبل دقيقة واحدة على النهاية ليدرك التعادل من مسافة قريبة.

وفي نهاية تشبه انتصار مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة على بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 في برشلونة، انقض المهاجم مرة أخرى على الكرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدف الفوز ويشعل احتفالات الجماهير البرازيلية.

وقال مارسيلو غاياردو مدرب ريفر المصدوم: ”أشعر بالفخر من أجل اللاعبين ولكل من عمل معي ومن أجل جماهير ريفر“.

وأقيم النهائي في ليما من مباراة واحدة على ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولة البالغ 60 عامًا.

وكان من المقرر في الأصل إقامة المباراة النهائية في سانتياغو، لكن تم نقلها إلى ليما في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاضطرابات السياسية في العاصمة التشيلية.

وجاء التغيير بعد عام من نقل إياب النهائي بين ريفر وبوكا جونيورز إلى مدريد بعدما هاجمت جماهير ريفر حافلة بوكا أثناء اقترابها من الاستاد.