فان باستن أسطورة هولندا يتورط في هتاف عنصري على الهواء مباشرة (فيديو)

تورَّط الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن في عاصفة من العنصرية تهز البلاد عقب إطلاقه تحية النازية على الهواء مباشرة في أحد البرامج التحليلية لمباريات الدوري الهولندي دون أن يدري.

وسُمع فان باستن وهو يقول ”سيغ هيل“ في نهاية مقابلة تلفزيونية مع الألماني فرانك هيرموت المدير الفني لهيركيلز بعد هزيمته أمام أياكس.

و“سيغ هيل“ هي تحية الحزب النازي الألماني ولم يكن يدري فان باستن مهاجم ميلان الإيطالي وأياكس السابق أن مكبر الصوت الخاص به خلال تحليله للمباراة في التلفزيون الهولندي كان مفتوحًا أثناء إطلاق هذه التحية، لكنه لم يكن كذلك ليسمع الجميع تحيته العنصرية.

وصدم فان باستن الشعب الهولندي بتحية النازي على الهواء مباشرة، لكن اللاعب السابق البالغ عمره 55 عامًا اعتذر على الفور لكن تصرفه هذا جاء في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة له.

You can’t make this up. Crazy Dutch footbal week: A black player was subjected to racist abuse by Den Bosch supporters on Sunday Top divisions agreed not to play in the 1st minute of games this weekend to draw attention to racism Van Basten today on live TV: ’Sieg Heil’ https://t.co/Tu8ZXGpukW — Ali (@AliMohamoud) November 23, 2019

إذ اتحدت كرة القدم الهولندية ضد العنصرية المؤسفة في اللعبة حيث وقف كافة اللاعبين دقيقة صمت في جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية هذا الأسبوع ردًّا على تعرض أحمد منديز موريرا مهاجم إكسلسيور روتردام المنافس بالدرجة الثانية لهتافات عنصرية الأسبوع الماضي.

وقال موريرا، إن الجماهير كانت تهتف ضده وتقول ”الزنجي وجامع القطن“ منذ بداية مباراة فريقه أمام دن بوش، يوم الأحد الماضي.

واصطحبه زملاؤه إلى خارج الملعب في محاولة لإنهاء المباراة وإلغائها، بينما فتح المدعي العام في هولندا تحقيقًا في هذه الانتهاكات العنصرية المزعومة.

وقاد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الاحتجاجات ضد العنصرية في كرة القدم في مباراة إكسلسيور ضد فوليندام يوم الجمعة حيث وقف لاعب الفريقين دقيقة صمت قبل المباراة.

ووجه نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم رسالة ضد العنصرية خلال مباراة منتخب هولندا وإستونيا في ختام تصفيات يورو 2020 الأسبوع الماضي، وذلك عندما سجل الهدف الأول لمنتخب بلاده وذهب لاصطحاب فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة ووقفا أمام الكاميرا وكشفا عن لون كل منهما ليثبتا تضامنهما ضد العنصرية.

وكل هذه المواقف تضع فان باستن المدير الفني السابق لمنتخب هولندا في موقف بالغ الحرج أمام الرأي العام الهولندي.