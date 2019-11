فان باستن أسطورة هولندا يتورط في هتاف عنصري على الهواء مباشرة (فيديو)

تورَّط الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن في عاصفة من العنصرية تهز البلاد عقب إطلاقه تحية النازية على الهواء مباشرة في أحد البرامج التحليلية لمباريات الدوري الهولندي دون أن يدري.

وسُمع فان باستن وهو يقول ”سيغ هيل“ في نهاية مقابلة تلفزيونية مع الألماني فرانك هيرموت المدير الفني لهيركيلز بعد هزيمته أمام أياكس.

و“سيغ هيل“ هي تحية الحزب النازي الألماني ولم يكن يدري فان باستن مهاجم ميلان الإيطالي وأياكس السابق أن مكبر الصوت الخاص به خلال تحليله للمباراة في التلفزيون الهولندي كان مفتوحًا أثناء إطلاق هذه التحية، لكنه لم يكن كذلك ليسمع الجميع تحيته العنصرية.

وصدم فان باستن الشعب الهولندي بتحية النازي على الهواء مباشرة، لكن اللاعب السابق البالغ عمره 55 عامًا اعتذر على الفور لكن تصرفه هذا جاء في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة له.

You can’t make this up. Crazy Dutch footbal week:

A black player was subjected to racist abuse by Den Bosch supporters on Sunday

Top divisions agreed not to play in the 1st minute of games this weekend to draw attention to racism

Van Basten today on live TV: ’Sieg Heil’ https://t.co/Tu8ZXGpukW

